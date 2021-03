Pronostic Real Sociedad Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Barcelone trace sa route face à la Real Sociedad

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Real Sociedad Barcelone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 28journée de Liga met aux prises la Real Sociedad au FC Barcelone. Les Basques occupent actuellement la 5place du classement général avec trois unités d’avance sur le Betis Séville. Sur la lancée de leur excellente saison dernière, les joueurs basques ont réalisé de très bons débuts avant de connaître un trou d’air en novembre-décembre. Depuis ce passage délicat, la Sociedad s’est reprise et a enchaîné d’excellentes prestations en tenant tête notamment au Real Madrid (1-1). Les Basques s’étaient ensuite imposés contre Levante (1-0) avant de s’incliner le week-end dernier sur la pelouse de Grenade (1-0). Qualifiée pour les 16de finale de la Ligue Europa, la Real s’est lourdement inclinée à l’aller face à Manchester United (0-4) avant de faire le nul à Old Trafford (0-0) et a donc vu son parcours s’arrêter.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le changement tactique opéré par Koeman à la suite de la lourde défaite contre le PSG au Camp Nou (1-4) a été bénéfique pour les Catalans. En effet, lessont depuis invaincus et sont parvenus à se qualifier pour la finale de la Copa del Rey en renversant le FC Séville (3-0). En Liga, les Barcelonais ont remporté leurs 4 dernières rencontres assez facilement face au FC Séville (0-2), Elche (3-0), Osasuna (0-2) et Huesca (4-1). Cette bonne passe a permis aux Catalans de revenir à 4 points de l’Atlético de Madrid, le titre est donc toujours à portée de main du FC Barcelone. De plus, Léo Messi semble revivre depuis le passage à une défense à 3 et enchaîne les buts splendides, comme celui inscrit au Parc des Princes ou lors de la réception de Huesca. Pour cette affiche, le FC Barcelone porté par un Messi retrouvé devrait s’imposer et confirmer son retour au premier plan.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !