Pronostic Real Sociedad Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Atlético poursuit face à une Real Sociedad qui tire la langue

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Real Sociedad Atlético Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 15journée de Liga nous offre une rencontre importante dans le haut du tableau entre la Real Sociedad et l'Atlético Madrid. Un temps leaders, les Basques finissent difficilement l'année civile et ont rétrogradés à la 3place du classement. Toutes compétitions confondues, la Real n'a plus gagné depuis 8 rencontres. Et après 6 nuls, ils viennent de perdre leurs deux derniers matchs, face à un Barcelone pas au mieux et face à un Levante mal classé (2-1 à chaque fois). Les absences combinées de David Silva et Oyarzabal ces dernières semaines ont fait mal au club de San Sebastian.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l'Atlético est leader du championnat avec 3 points d'avance sur son adversaire du jour, mais surtout en ayant joué 3 matchs de moins. Mise à part cette défaite dans le derby madrilène, les Colchoneros sont invaincus en Liga cette saison. Battus au stade Alfredo di Stefano lors de l'avant-dernière journées, les hommes de Diego Simeone ont tout de suite réagi en s'imposant ce week-end face à Elche à domicile (3-1). Très solide, l'Atlético devrait pouvoir au moins prendre un nul chez une Real Sociedad qui n'arrive plus à gagner, et dans un match avec moins de 4 buts entre les deux meilleures défense du championnat.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(155€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad Atlético Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !