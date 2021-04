Pronostic Real Sociedad Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Real Sociedad bat de nouveau l’Athletic Bilbao

Quelques jours après leur opposition en finale de la Coupe du Roi, la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao se retrouvent en Liga. Samedi soir, la Sociedad s'est imposée face au rival basque en Copa del Rey pour son troisième succès dans la compétition. Un penalty d'Oyarzabal a offert cette superbe victoire à la Sociedad. En Liga, les hommes d'Alguacil sont à l'heure actuelle en 7position avec seulement un point de retard sur le Betis Séville, 5. Avec ce match en retard, la Real pourrait retrouver sa place parmi les équipes qualifiées pour les compétitions européennes. En championnat, le club basque reste sur deux défaites face à Grenade (1-0) et surtout face au FC Barcelone (1-6). En revanche, la Sociedad reste sur trois victoires consécutives face à l'Athletic Bilbao. Dans cette équipe, on retrouve d'excellents éléments comme David Silva, Oyarzabal et le jeune Suédois Isak. De son côté, Bilbao s'est montré décevant lors de la finale de la Coupe du Roi face à la Sociedad. En Liga, les hommes de Marcelino sont calés dans le ventre mou du championnat avec 11 points d'avance sur le premier relégable. Loin des places européennes, l'Athletic devrait se concentrer sur sa deuxième finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone qui se disputera le 17 avril. Cette saison, les Basques se sont distingués en remportant la Supercoupe d'Espagne et espèrent décrocher un nouveau titre d'ici la fin de saison. En championnat, Bilbao reste sur trois rencontres sans la moindre victoire avec des nuls face à Eibar et au Celta de Vigo, pour une défaite chez l'Atlético de Madrid (2-1). Pour ce derby, la Real Sociedad devrait surfer sur son succès en Coupe du Roi pour dominer de nouveau l'Athletic Bilbao.