Pronostic Real Séville : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Choc au sommet en Liga entre le Real et Séville

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Real Madrid - Séville :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 20journée de Liga nous offre une très belle affiche entre le Real Madrid et le FC Séville. Les deux formations sont à la lutte pour le podium et comptent le même nombre de points, à 10 unités du leader barcelonais. Le Real, avec une équipe remaniée s’est inclinée lors de son 1/8e de finale retour de Coupe du Roi à Leganes (1-0). Ce revers n’a pas empêché les Merengue de se qualifier puisqu’ils avaient largement gagné la manche aller. Les Madrilènes connaissent des difficultés depuis le début de saison. En 2019, le Real a disputé 5 rencontres pour 2 défaites, 2 victoires et 1 nul. Habituellement performant à domicile, Madrid s’est incliné lors de la précédente réception face à la Real Sociedad.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le FC Séville, comme le Real, connaît un début d’année mitigé avec 1 nul, 1 victoire et 2 défaites mais il s'est également qualifié en Coupe du Roi malgré sa défaite à domicile contre Bilbao (3-2 en cumulé). Si les Andalous avaient réalisé une démonstration à l'aller avec 3 buts inscrits en première mi-temps (3-0 au final), ils n'ont pas gagné à Bernabeu depuis 2008. Pour cette rencontre entre deux formations irrégulières, nous voyons le Real obtenir au moins un nul à domicile dans un match avec moins de 5 buts.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Séville encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !