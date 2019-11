Pronostic Real PSG : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des Champions

Le PSG veut marquer les esprits face au Real !

Dans ce groupe A, le Real Madrid n'a toujours pas officiellement validé sa qualification pour les huitièmes. Les Merengue sont en position favorable avec 5 points d'avance sur Bruges. Les Madrilènes ont commencé leur campagne par une défaite face au PSG (3-0) puis avec un nul au Bernabeu face à Bruges (2-2). Les deux victoires contre Galatasaray ont replacé les hommes de Zidane en position idéale pour se qualifier. Ce choc face au PSG sera un nouveau test pour connaître le niveau de ce Real, sur courant alternatif depuis le début de saison. Depuis leur lourde défaite au Parc (3-0), les Madrilènes ont perdu une seule fois, mais c'était face au promu Majorque. Leader de la Liga avec le Barca, le Real s'est imposé ce week-end face à la Real Sociedad avec un nouveau but de Benzema (meilleur buteur de la Liga avec 10 réalisations), qui avait en revanche été fantomatique au match aller.

De son côté, le PSG a réalisé un parcours parfait en Ligue des Champions (4 victoires, 10 buts pour, 0 contre). Les Parisiens sont également tranquillement en tête de la Ligue 1 et se sont imposés le week-end dernier face à Lille (2-0). Content du match de vendredi, Thomas Tuchel devrait pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet puisque Marco Verratti fait partie du groupe, tandis que Neymar a rejoué ce week-end et devrait être titulaire, tout comme Di Maria et Icardi, excellents ces dernières semaines. Avec son effectif qui semble taillé pour la C1, le PSG devrait être en mesure de faire souffrir le Real comme à l'aller et de s'imposer à Madrid.