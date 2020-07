Pronostic Real Madrid Villarreal : Analyse, prono et cotes du match de Liga

La victoire du titre pour le Real Madrid face à Villareal

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Real Madrid Villarreal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec son succès obtenu sur le terrain de Grenade (2-1) en milieu de semaine, le Real Madrid a fait un pas de plus vers le titre. Zinedine Zidane peut remercier ses joueurs français qui ont été décisifs avec des buts de Karim Benzema et de Ferland Mendy. Avec 4 points d’avance sur le Barca, les Merengue remporteraient le titre en cas de victoire face à Villareal. Zidane fêterait son retour dans la Maison Blanche avec une nouvelle ligne au palmarès. Les Madrilènes sont impériaux depuis le retour des compétitions avec 9 victoires en autant de matchs.chezjusqu’au 23 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐Villarreal occupe la 5place du classement et est bien placé pour décrocher une place en Europa League. Lors de la dernière journée cependant, les partenaires de Santi Cazorla ont raté l’opportunité d’assurer leur place en C3 en s’inclinant à domicile face une Real Sociedad, revenue à 3 points. Après une reprise incroyable (5 victoires, 1 nul), Villarreal a perdu 2 de ses 3 derniers matchs. Le capitaine et ancien Gunner, Santi Cazorla, s’est mis en évidence lors des dernières rencontres en inscrivant 3 buts. Parfait depuis la reprise, le Real Madrid devrait prendre le meilleur sur Villarreal.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Villarreal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !