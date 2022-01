Pronostic Real Madrid Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real se reprend face à Valence

Le Real Madrid a réalisé une excellente première partie de saison au cours de laquelle il a pris les commandes de la Liga mais s'est aussi qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, où il retrouvera le PSG. Vexé d'avoir été battu par l'Atletico dans la course au titre l'an passé, le club merengue est parti fort lors de ce nouvel exercice, ne concédant que 2 défaites depuis le début de saison. L'arrivée de Carlo Ancelotti a relancé la formation madrilène qui a retrouvé de sa superbe. Cependant, pour sa première sortie de 2022, le Real s'est fait surprendre sur la pelouse de Getafe (1-0) malgré une forte domination. Malgré cette défaite, la Maison Blanche compte 5 points d'avance sur son premier poursuivant, le FC Séville (qui compte un match en moins). A domicile, le Real est invaincu en Liga depuis le début de saison et compte le rester à l'issue de son match face à Valence. Pour la réception des Valencians, Ancelotti devrait retrouver Vinicius Junior, absent à Getafe car touché par la Covid. Le brésilien est devenu l'un des joueurs majeurs du club madrilène avec Karim Benzema. Les deux compères de l'attaque ont inscrit 25 des 41 buts de leur club en championnat.

De son côté, le FC Valence a été touché fortement par une crise économique et a été contraint de vendre de nombreux joueurs lors des deux dernières saisons. Le Club du Chè est passé d'un club qui dispute les 8e de finale de la Ligue des Champions à une formation du milieu de tableau en Espagne. L'effectif du FC Valence a pourtant toujours fière allure avec les Guedes, Cheryshev, Costa, Wass ou Gabriel Paulista. Auteur d'une dernière ligne droite intéressante en 2021 avec 9 matchs toutes compétitions confondues sans la moindre défaite, le FC Valence s'est fait surprendre à domicile lors de la dernière journée par l'Espanyol Barcelone (1-2). Les Valencians avaient pourtant le match en main mais ont payé cash l'expulsion de Duro (qui sera donc absent à Bernabeu), puisque l'Espanyol a inscrit 2 buts dans les 10 dernières minutes. Comme beaucoup de clubs, Valence a plusieurs joueurs touchés par la Covid puisque les Diakhaby, Jason, Gaya ou Marcos Andre étaient positifs pour la réception de l'Espanyol. Ces éléments devraient être opérationnels pour le déplacement à Madrid. Avec le retour de Vinicius, le Real Madrid devrait se relancer après son faux pas à Getafe et dominer le FC Valence.