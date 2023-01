Pronostic Real Madrid Valence : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de SuperCoupe d'Espagne

Le Real se défait de Valence

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Real Madrid - Valence :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d’Espagne et d’Europe en titre, le Real Madrid dispute sa demi-finale de SuperCoupe d’Espagne contre le FC Valence, finaliste de la dernière Copa del Rey. Egalement tenante du titre dans cette compétition se déroulant en Arabie Saoudite, la Maison Blanche est actuellement en course sur tous les tableaux, avec une 2place en Liga à 3 unités du Barca et un huitième de finale de Ligue des Champions à disputer face à Liverpool. Le week-end dernier, lesont perdu des points importants en Liga en s’inclinant sur la pelouse de Villareal (2-1) malgré une nouvelle réalisation de Karim Benzema, déjà auteur d'un doublé face à Valladolid (0-2) lors du match précédent en Liga. Entretemps, le Real s'était imposé contre Cacereno (0-1) en Copa del Rey.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Valence est à la recherche de son lustre d’antan, où il était systématiquement qualifié pour une compétition européenne. Le club Ché se trouve seulement en 11position de la Liga avec 8 points de retard sur les places européennes. Le week-end passé, les Valencians ont raté une nouvelle opportunité de se rapprocher des places européennes en s’inclinant à domicile face à Cadix (0-1). Depuis la reprise, la formation entraînée par Gennaro Gattuso a perdu ses deux rencontres de championnat face à Villareal (2-1) et donc contre Cadix (0-1). Comme le Real, le club s’est qualifié pour les 8de finale de la Coupe du Roi où il affrontera Gijon. Dans cette équipe, on retrouve des éléments comme Edinson Cavani, le latéral Gaya, l’ancien lyonnais Diakhaby ou le prometteur américain Musah. Tenant du titre et toujours à la recherche de trophées, le Real Madrid devrait se défaire de Valence pour se hisser en finale de la SuperCoupe d’Espagne avec un Benzema décisif.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(352€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Valence détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !