Pronostic Real Madrid Sociedad : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Bernabeu, nouvelle forteresse de Madrid !

Ces dernières saisons, les enceintes de l'Atlético Madrid ont souvent vu évoluer la meilleure défense du championnat à domicile. Actuellement, l'arrière-garde la plus solide n'évolue pas au Wanda Metropolitano mais au Santiago Bernabeu. La paire Varane-Ramos a en effet seulement concédé 3 buts à domicile en 8 rencontres. De plus, une réaction est attendue suite à la contre-performance réalisée jeudi à Villareal (2-2). Le Real doit s'imposer pour ne pas voir les équipes les devançant s'envoler. A domicile, les Merengue sont performants en Liga et ont réalisé 6 clean sheet en 8 matchs.

La Real Sociedad est à la lutte pour ne pas descendre. Les Basques comptent seulement 3 points d'avance sur le premier relégable. En difficulté à San Sebastian, la Real présente le 3e bilan en déplacement. Les victoires obtenues hors de leur base l'ont été contre des formations de fin de classement. Les partenaires de Willian José s'attendent à souffrir dans un stade qui leur réussit peu (9 défaites de rang au Bernabeu). Pour ce match, nous voyons le Real Madrid s'imposer sans concéder de but.