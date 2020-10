Pronostic Real Madrid Shakhtar Donetsk : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Débuts réussis pour le Real Madrid face au Shakhtar Donetsk

Pour son retour sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a permis à sa formation de remporter la Liga. Meilleurs après la reprise, lesont fini en boulet de canon pour devancer le FC Barcelone. Le coach français a connu moins de réussite dans la compétition où il a connu ses plus grands succès en tant qu'entraineur, à savoir la Ligue des Champions. En effet, les Madrilènes se sont arrêtés dès les huitièmes de finale suite à leur défaite face à Manchester City. Laambitionne cette saison de retrouver le plus haut niveau européen. Les débuts en Liga ont été plutôt bons avec un nul chez la Real Sociedad (leader actuel de Liga) pour commencer, 3 victoires face au Bétis, Valladolid et Levante, pour une défaite ce week-end chez le promu Cadix. Le Real a peu bougé cet été, laissant surtout enfin partir Bale. Les retours de prêts d'Odegaard et d'Odriozola constituent les principales arrivées. De son côté, le Shakhtar a une nouvelle fois remporté son championnat national. Engagé en Ligue des Champions la saison passée, le club ukrainien s'est contenté de la 3place derrière Man City et l'Atalanta. Taison et ses coéquipiers ont été alors basculés en Europa League où ils ont été surclassés en demi-finale par l'Inter (5-0). Le Shakhtar réussit un début de championnat moyen (seulement 3du classement) qui peut notamment s'expliquer par de nombreuses absences, suite à plusieurs cas de Covid au sein du club. Désireux de lancer sa campagne de Ligue des Champions par une victoire, le Real devrait tout mettre en œuvre pour s'imposer face à des Ukrainiens qui ont mal démarré leur saison, au terme d'un match enlevé entre deux équipes qui jouent l'attaque.