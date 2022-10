Pronostic Real Madrid Shakhtar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Real - Shakhtar : Donetsk face à un Madrid Realiste

Auteur du doublé Ligue des Champions – Liga l'an passé, le Real Madrid a lancé ce nouvel exercice sur les mêmes bases. Dans son championnat national, la Maison Blanche vient pour la première fois de la saison de perdre des points lors de la réception d'Osasuna (1-1), dans une rencontre où Benzema a eu le penalty de la gagne mais dont la frappe a fini sur la barre. Suite à ce résultat, le Real a vu le FC Barcelone revenir à sa hauteur, ce qui devrait nous offrir une très belle lutte entre les deux grands d'Espagne. En Ligue des Champions, lesn'ont pas été impressionnants mais ont fait parler leur efficacité. Comme souvent la saison passée, En déplacement au Celtic Park lors de la 1journée, le club espagnol a été malmené mais a su faire la différence dans son temps fort pour décrocher une victoire aisée (0-3). Ensuite, les Madrilènes peuvent remercier leur portier Courtois auteur de plusieurs parades face à Leipzig mais aussi de la maladresse des attaquants allemands. En grande difficulté, Madrid s'en est remis à son réalisme qui lui avait permis de remporter la coupe aux grandes oreilles l'an passé. Pour affronter le Shakhtar, Ancelotti devrait être privé de son portier Courtois, tandis que Benzema a donc effectué son retour le week-end dernier. Auteur de 4 buts en 7 matchs sur le début de saison, KB9 tentera de se racheter de son penalty raté.En face, le Shakhtar Donetsk a vécu des derniers mois très chargés émotionnellement avec l'invasion russe en Ukraine. La formation ukrainienne a retrouvé la compétition officielle en août et occupe actuellement la tête de son championnat devant Dnipro-1 qui compte cependant un match en retard. Le week-end dernier, le Shakhtar a surclassé le Metallist Kharkov (1-6) avec un triplé de Sikan. En Ligue des Champions, les Ukrainiens ont surpris tout leur monde en accrochant une très belle victoire à Leipzig (1-4) lors de la 1journée. Obligé de disputer ses rencontres à domicile en Pologne, le club ukrainien a ensuite été tenu en échec par le Celtic Glasgow (1-1). Avec 4 points, le Shakhatar occupe la 2place du groupe derrière le Real Madrid. Avec le départ des joueurs étrangers suite à l'invasion russe, le club ukrainien s'appuie majoritairement sur des éléments locaux comme le prometteur Mudryk, dans l'œil des plus grandes écuries européennes. Vainqueur de 10 de ses 11 premiers matchs de la saison, le Real devrait s'appuyer sur son efficacité pour prendre le dessus sur le Shakhtar et faire par la même un grand pas vers les 8de finale.