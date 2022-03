Pronostic Real Madrid PSG : Analyse, cotes et prono du 8e retour de Ligue des champions + un Bonus EXCLU offert chez Winamax

Après le perfect sur le Nice - PSG de samedi, on tente de vous faire gagner avec nos pronostics Real Madrid - PSG !

Le Real Madrid doit oublier le match aller

Le PSG avait Bernabeu en tête

Paris devrait pouvoir compter sur Mbappé, le Real sans Casemiro ni Mendy

Les compos probables pour Real Madrid - PSG :

Real - PSG : un match placé sous l’art du contre ?

Le portier belge avait notamment repoussé le penalty de Lionel Messi. Cependant, lesont tout de même encaissé un but de Mbappé en toute fin de rencontre, qui les obligera à prendre des risques pour se qualifier. Depuis ce revers au Parc des Princes, la Maison Blanche a assuré l’essentiel en Liga en remportant ses trois rencontres face à Alaves (3-0), le Rayo Vallecano (0-1) et surtout le week-end dernier contre la Real Sociedad (4-1). Face aux Basques, les hommes de Carlo Ancelotti ont réalisé une très bonne prestation avec notamment des buts des français Camavinga et Benzema qui ont répondu à l’ouverture du score de la Real. Le club madrilène compte désormais 8 points d’avance sur le FC Séville, 2du championnat d'Espagne. Bien parti pour remporter le titre national, la Maison Blanche rêve de retrouver les sommets européens et doit pour cela passer l’obstacle du Paris Saint-Germain. Pour atteindre ces 8de finale, le club madrilène avait remporté son groupe devant l’Inter Milan mais avait connu un faux-pas surprenant sur sa pelouse face au Sheriff Tiraspol. Récemment, le Real Madrid a enrichi sa salle des trophées d’une nouvelle Super Coupe d’Espagne grâce à sa victoire sur l’Athletic Bilbao.Paris arrive donc en Espagne avec un avantage d’un but obtenu grâce au talent de Kylian Mbappé qui avait su mystifier la défense madrilène, quelques minutes après le penalty raté de Messi. Depuis ce succès au Parc des Princes, les Parisiens ont connu deux revers en déplacement, le premier à la Beaujoire (3-1) face à une équipe nantaise survoltée et le second à l’Allianz riviera de Nice (1-0). Lors de ce dernier match, le PSG était privé de Mbappé et a fait jeu égal avec les Aiglons dans une rencontre avec peu d’opportunités de buts. En fin de rencontre, les hommes de Pochettino ont fait preuve de fébrilité et ont encaissé un but par Delort dans les dernières minutes. Avec 13 points d’avance sur son poursuivant niçois, Paris n’est pas menacé et avait d'ailleurs levé le pied sur ce match. On a vu rarement les Parisiens allaient frontalement au contact des Aiglons, de peur de se blesser. Prépondérant dans l’animation offensive du club de la capitale, Mbappé était suspendu samedi. Entre ces deux revers, les Parisiens avaient dominé l’AS Saint-Etienne au Parc des Princes non sans souffrir (3-1). Menés au score, les Franciliens étaient revenus grâce au talent de … Mbappé double buteur et qui avait également offert une passe géniale à Danilo.Pour la réception du PSG, Carlo Ancelotti sera privé de deux joueurs suspendus, Casemiro et Ferland Mendy. En effet, ces deux cadres ont reçu un jaune à l’aller qui leur fait manquer ce rendez-vous important. Le Brésilien est la tour de contrôle du milieu de terrain tandis que l'international français s’est imposé sur son côté gauche. De plus, le technicien italien pourrait être privé de Toni Kroos et Valverde, ce qui poserait problème au milieu de terrain. On pourrait donc revoir d'entrée Camavinga, auteur d’un superbe but contre la Real Sociedad. En face, Pochettino dispose d’un effectif quasiment au complet puisque seul Ramos et Herrera devraient être indisponibles. Absents le week-end dernier, Paredes et Hakimi sont disponibles. Laissés sur le banc face à Nice, Kimpembé, Nuno Mendes et Donnaruma ont pu se reposer en prévision de ce choc contre le Real Madrid. Kylian Mbappé, suspendu à Nice, a été touché lundi à l'entraînement mais devrait finalement pouvoir tenir sa place.: Courtois - Carvajal, Militão, Nacho, Alaba - Valverde, Camavinga (ou Kroos), Modric - Asensio, Benzema, Vinicius.: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Gueye (ou Paredes), Danilo, Verratti - Mbappé (ou Di Maria), Messi, Neymar (ou Di Maria).Malgré quelques sorties décevantes en Ligue 1, Paris a démontré ces dernières saisons son aptitude à élever son niveau en Ligue des Champions, comme lors des succès à Barcelone ou au Bayern l’an passé. Les performances à l’Allianz Arena de Munich et au Camp Nou face au Barça sont certainement des exemples sur lesquels Pochettino va s’appuyer. Comme souvent dans les grandes rencontres, l'Argentin compte sur son épine dorsale composée de Donnaruma, Marquinhos, Verratti et Mbappé pour ramener une qualification pour les quarts de finale. Avec son avantage de 1 but et quelques absences importantes du côté du Real Madrid, le PSG a une belle carte à jouer du côté du Bernabeu. Le Real va devoir prendre des risques, et Paris va sans doute d'abord bien défendre, et attendre pour tenter de faire mal en contres avec la vitesse de Neymar et Mbappé.Retrouvez le Pronostic Real Madrid PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !