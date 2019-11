Pronostic Real Madrid PSG : 150€ offerts pour parier !

150€ offerts pour parier sur Real Madrid - PSG

Ce bonus de 150€ se décompose en 2 parties :

Nos paris sur Real Madrid - PSG

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Le Real n'est plus la même équipe qu'à l'aller

Le PSG toujours présent lors des grands rendez-vous

Des absences mineures de part et d'autre

Les compos probables :

Le PSG peut assurer la 1ère place

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur le podium des meilleures cotes en France,offre désormais unà tous ses nouveaux inscrits.- vous avez le droit àdans les 60 jours suivant votre inscription en pariant.- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !Le Real Madrid a bien mal débuté cette phase de groupes en concédant une lourde défaite à Paris (3-0) et le partage des points, à domicile, contre la modeste formation du Club Bruges (2-2). Lors des 2 dernières journées, la formation castillane s'est complètement relancée en dominant Galastasaray (0-1 à l'extérieur et 6-0 à domicile). Les Merengue sont ainsi aujourd'hui 2èmes du groupe A de la Ligue des Champions et comptent un bon matelas de 5 points d'avance sur la 3ème place, non qualificative pour les 8èmes de finale. A égalité avec le Barça en Liga, ils font plutôt bonne figure en championnat. Porté par un Karim Benzema étincelant cette saison, le Real Madrid n'a concédé aucun revers lors des 4 dernières journées.Le PSG se montre pour le moment intraitable dans cette poule de Ligue des Champions. Après avoir surclassé à la maison le Real Madrid pour leur entrée en lice (3-0), les hommes de Thomas Tuchel ont fait preuve d'une belle autorité pour s'imposer à Galatasaray (0-1) et contre le Club Bruges (0-5 à l'extérieur et 1-0 à domicile). Il s'agit de la seule équipe qui n'a toujours pas encaissé le moindre but en C1 cette saison. Moins concerné en Ligue 1, le club de la capitale a déjà été défait à 3 reprises, pour 11 victoires, mais cela ne l'empêche pas de caracoler en tête du classement avec, déjà, 8 points d'avance sur son dauphin. Largement dominateurs sur la scène nationale, les Parisiens peuvent se permettre de se concentrer exclusivement sur les grosses affiches de Ligue 1 et leur parcours en Ligue des Champions.Le Real Madrid doit composer avec les absences sur blessure des habituels remplaçants Lucas Vasquez, Asencio et James Rodriguez. Meilleur buteur de Liga, Karim Benzema sera, lui, bien présent et accompagné des ailiers Hazard, qui prend petit à petit ses marques, et Rodrygo, révélation de ce début de saison.4 éléments manquent à l'appel côté parisien pour cette rencontre Bernabeu : il s'agit des joueurs de rotation Kehrer et Ander Herrera et des remplaçants Kurzawa et Choupo-Moting, tous bloqués à l'infirmerie. En revanche, Tuchel pourra compter sur Neymar, qui a effectué son retour à la compétition le week-end dernier sans vraiment briller. Un casse-tête s'annonce pour le technicien allemand qui devra choisir entre Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi pour composer son trio offensif.Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Valverde, Kroos - Hazard, Benzema, Rodrygo.Navas - Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Mbappé, Icardi, Di Maria.Le PSG impressionne les observateurs depuis le début de la Ligue des Champions et tout le monde s'accorde pour dire qu'il s'agit de l'une des équipes qui dispose du plus bel effectif du Vieux Continent. Lors de la phase aller, les partenaires de Thiago Silva ont marqué les esprits en disposant facilement de leur adversaire du jour . Si le Real Madrid apparaît en meilleure forme aujourd'hui, nous voyons tout de même les Parisiens, qui peuvent se reposer sur leur armada offensive, éviter la défaite au Bernabeu ce mardi et ainsi assurer la 1ère place du groupe. Ménagé le week-end dernier, Mbappé devrait être titulaire cette fois-ci et il aura à cœur de se distinguer face à l'un de ses plus pressants courtisans.