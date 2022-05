Pronostic Real Madrid Levante : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real fait le job face à Levante

Le Real Madrid réalise une superbe saison qui lui a permis de remporter deux nouveaux titres sur le plan national (SuperCoupe d'Espagne + Liga), mais aussi de se hisser en finale de la Ligue des Champions, où les Madrilènes affronteront Liverpool. Le parcours européen a impressionné les observateurs de par la résilience des hommes d'Ancelotti. Souvent malmenés, les Merengue s'en sont toujours sortis à l'image de la demi-finale retour contre Manchester City, où le Real a renversé les Citizens en deux minutes dans les arrêts de jeu. Ancelotti peut s'appuyer sur des éléments au sommet de leur art à l'image d'un Benzema exceptionnel et d'un Vinicius qui confirme au plus haut niveau. De plus, les Rodrygo, Camavinga ou Valverde sont bien plus que des jokers. Assuré du titre et en prévision de la finale de la C1, Ancelotti avait aligné une équipe fortement remaniée face à l'Atletico (1-0) le week-end dernier, puisque ni Benzema, ni Courtois, pas plus que Carvajal n'ont joué. Ensuite, le technicien italien s'est attaché à faire tourner les Kroos, Casemiro, Modric, Valverde ou Vinicius. A 2 semaines de la finale de Paris, l'objectif est de recharger les batteries pour arriver frais au Stade de France. Néanmoins, le Real Madrid doit aussi garder le rythme et profiter des dernières journées de championnat pour accumuler de la confiance.

De son côté, Levante joue un tout autre championnat celui du maintien. Dans cette optique, les ont réalisé une excellente opération le week-end dernier en s'imposant face à la Real Sociedad (2-1). Ce succès a permis à Levante de quitter la dernière place du classement. Le club de la banlieue de Valence semble cependant avoir réagi trop tardivement dans l'optique du maintien. En effet, les Granotes ont décroché plusieurs victoires lors des dernières semaines mais accusent toujours 6 points de retard sur le premier non relégable. Battu 11 fois sur 17 déplacements de Liga cette saison, Levante a un match compliqué à jouer à Bernabeu ce jeudi. A domicile et avec sans doute le retour de certains cadres dont Benzema, la Maison Blanche devrait faire respecter la logique face à une équipe de Levante relégable.