Pronostic Real Madrid Levante : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid pas si facile face à Levante

de Liga, le Real est en revanche déjà à 7 points de retard sur l'Atlético qui compte un match à rattraper. Ce sera donc dur pour les hommes de Zidane de conserver son titre cette année même si la Maison Blanche rêve d'une nouvelle grosse remontée comme l'an dernier. Le club merengue a perdu plusieurs fois des points sur les 4 dernières journées, ayant concédé le nul à Elche (1-1) et Osasuna (0-0), pour deux victoires remportées face à Alaves (4-1) et Celta Vigo (2-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Seulement 12au classement, Levante n'en reste pas moins l'une des équipes les plus compliquées à battre de cette Liga. Le club de la communauté valencienne n'a perdu que 2 matchs sur les 13 dernières journées, et c'était de peu sur les pelouses d'équipes du Top 5 (2-1 à Valence et 1-0 à Barcelone). Levante est également toujours en lice en Coupe du Roi, puisqu'il vient de remporter son 1/8de finale en milieu de semaine à Valladolid (2-4). Très solide, Levante pourrait tenir le nul chez le Real Madrid ou au moins perdre d'1 seul but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Levante détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !