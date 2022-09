Pronostic Real Madrid Leipzig : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Un Real Madrid imperturbable face à Leipzig

Exceptionnel. Ce mot résume parfaitement la saison dernière du Real Madrid. En effet, lesont remis la main sur le championnat espagnol en étant le plus régulier de toutes les grosses écuries et ont réalisé une Ligue des Champions incroyable avec des scénarios à couper le souffle. Malgré le départ de Casemiro à l'intersaison, le club madrilène est toujours aussi fort sur ce début d'exercice puisqu'il a remporté tous ses matchs de championnat, ce qui lui permet d'occuper la tête devant le FC Barcelone. Mené au score le week-end dernier par Majorque, le Real Madrid a ensuite passé la vitesse supérieure pour s'imposer tranquillement (4-1). Parfois en souffrance, le Real ne rompt pas et continue de faire preuve d'un insolent réalisme. Ce scénario est celui qu'a vécu le Celtic, dominateur dans son stade la semaine passée pour la J1 de cette C1, mais qui s'est fait prendre sur la première occasion espagnole (0-3). Pour la réception de Leipzig, Ancelotti ne pourra pas compter sur Benzema blessé, et devrait titulariser Hazard, qui a réussi quelques fulgurances dans cette entame de championnat. En l'absence de KB9, c'est Vinicius qui engrane le plus de buts (5 en 6 matchs).

En face, Leipzig fait partie de ces nouvelles formations qui se sont installées ces dernières années sur l'échiquier européen. La formation allemande rencontre plus de difficultés en Ligue des Champions, malgré une demi-finale de C1 dans le Final Four à huis clos d'août 2020. L'an passé, la formation allemande a connu une entame désastreuse, qui a poussé les dirigeants à se séparer de Marsch et de nommer Tedesco. Grâce à l'excellent travail de leur coach, Leipzig est revenu sur les meilleurs en fin de saison, pour au final accrocher une place dans le Top 4. Rebelotte cette année avec cette fois le départ de Tedesco remplacé par Marco Rose (ex-Gladbach notamment). Le week-end dernier, le club allemand a parfaitement préparé cette rencontre en surclassant le Borussia Dortmund (3-0) avec à sa tête son nouvel entraîneur. 10seulement de Bundesliga, Leipzig s'était également loupé sur son entrée en lice dans cette Ligue des Champions, à domicile face à une surprenante équipe du Shakhtar (4-1). Dans son Bernabeu, le Real Madrid devrait continuer son perfect face à une équipe de Leipzig trop irrégulière en ce début de saison.