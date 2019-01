Pronostic Real Madrid Leganés : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Match fermé entre le Real et Leganés

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Real Madrid -Léganes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Décevant en milieu de semaine dernière à Villareal où il n’a obtenu qu’un match nul (2-2), le Real a fait pire ce week-end devant ses fans en s’inclinant face à la Real Sociedad (2-0). Les débuts de Santiago Solari à la tête de la maison Blanche laissaient présager un renouveau, mais le mal semble plus profond. Le technicien madrilène, qui s’était payé le luxe de se priver d’Isco, est aujourd’hui contraint de lui redonner sa chance pour relancer une équipe en perte de vitesse. Les Madrilènes se doivent de fournir une bonne prestation à domicile et de remporter leur premier match de l’année 2019, et sans doute que Solari va tenter de solidifier sa défense.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Leganés arrive à Madrid avec l’espoir de pouvoir profiter des difficultés actuelles des Merengue. Cette mission s’annonce cependant compliquée au regard du bilan à l’extérieur des partenaires de Guido Carillo. Seulement 16e de Liga, Leganés marque très peu (16 buts en 18 journées) mais défend bien pour une équipe de milieu de tableau. Sur cette rencontre, nous partons sur le pari "Les deux équipes ne marquent pas" qui est passé 7 fois sur les 11 déplacements de Léganes cette saison et à 9 reprises à domicile pour le Real (sur 13). Il passera en cas de 0-0 ou si seule une seule équipe (le Real ou Leganés) arrive à marquer un but.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Léganes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !