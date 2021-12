Pronostic Real Madrid Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Real Madrid enchaîne face à l’Inter pour la 1re place

Assurés de participer aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Madrilènes et Milanais s'affrontent pour déterminer le vainqueur du groupe. Actuellement, le Real est en bonne posture puisqu'il compte 2 points d'avance sur la formation italienne. Avec un nul, la Maison Blanche assurerait la 1re place qui lui permettrait d'avoir théoriquement un adversaire plus facile en 8e de finale, mais le Real espère sans doute l'emporter comme à l'aller. Lors de cette campagne de Ligue des Champions en effet, les hommes de Carlo Ancelotti avaient remporté un succès heureux mais précieux à Giuseppe Meazza face à l'Inter (0-1). Ensuite, le club madrilène a certainement connu l'une de ses plus grosses humiliations de son histoire européenne en s'inclinant à domicile face au Sheriff Tiraspol (1-2). Sans grosse conséquence néanmoins puisque le Real s'est repris en enchaînant 3 succès lors de la double confrontation face au Shakhtar et lors du retour en Moldavie face au Sheriff. En Liga, la Maison Blanche sort d'une excellente semaine avec trois succès consécutifs qui lui permettent d'accentuer son avance en tête du championnat avec désormais 8 points d'avance sur le FC Séville. La seule mauvaise nouvelle du week-end vient de la blessure de Karim Benzema, qui va manquer ce rendez-vous face à l'Inter. Cependant, Ancelotti peut s'appuyer sur un Vinicius Junior de plus en plus impressionnant et une nouvelle fois buteur ce week-end dans le choc face à la Real Sociedad.

De son côté, l'Inter est également dans une bonne dynamique. A l'instar du Real, le club italien a débuté timidement sa phase de poules de C1 avec une défaite face au Real et un nul contre le Shakhtar. Ensuite, les Intéristes ont remporté leurs trois matchs suivants, qui leur ont permis de s'assurer une place en 8e de finale de cette Ligue des Champions. En plus d'être performants sur la scène européenne, les Nerazzurri se sont replacés en Serie A, puisqu'ils sont revenus en 2e position, à un point du rival milanais. Ce week-end, les hommes de Simone Inzaghi ont enregistré un très beau succès sur la pelouse du Stade Olympique de Rome face à la Roma de Mourinho (0-3). Cette cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues prouve tout le chemin parcouru depuis l'arrivée d'Inzaghi. Solide sous Conte, l'Inter propose désormais un jeu plus entreprenant, prôné par l'ancien coach de la Lazio. Avec Dzeko et Martinez, l'Inter possède des joueurs à fort potentiel capables de faire la différence à tout moment. Mais en grande forme et avec la petite réussite en plus qui le caractérise, le Real Madrid pourrait finir sur une bonne note à domicile et battre une nouvelle fois cette équipe intériste.