Pronostic Real Madrid Galatasaray : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Un 4e Clean sheet de suite pour le Real face à Galatasaray !

Dans ce groupe A de Ligue des Champions dominé par le PSG, le Real Madrid doit confirmer le succès obtenu à Istanbul pour faire un grand pas vers la qualification. Les Merengue connaissent un début de saison poussif. D'une part, les nouvelles recrues ont des difficultés d'adaptation (Hazard, Mendy) et certains cadres connaissent un coup de moins bien (Modric). Néanmoins, le club madrilène occupe la tête de la Liga avec le Barca malgré une opportunité ce week-end face au Betis (0-0). Le club espagnol a connu des débuts douloureux en C1 avec une lourde défaite au Parc face à Paris (3-0) et un nul à Bernabeu face à Bruges (2-2). Lors du match aller face à Galatasaray, les Merengue ont souffert mais ont fait l'essentiel en s'imposant sur un but de Toni Kroos (0-1). Le point positif des dernières rencontres pour le Real est la défense qui reste sur trois matchs sans avoir encaissé de but. De son côté, Galatasaray est dernier du groupe avec un seul point obtenu sur la pelouse de Bruges (0-0). Les hommes de Fatih Terim n'ont pas démérité mais se sont inclinés à domicile face au PSG (1-0) et le Real (1-0). Les Turcs n'ont pas encaissé beaucoup de but mais n'ont toujours pas marqué dans cette Ligue des Champions. De plus, leur buteur Falcao devrait être absent pour ce choc. Pour ce match, nous voyons le Real conserver sa solidité défensive et ne pas encaisser de but face à Galatasaray.