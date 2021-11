Pronostic Real Madrid FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Real Madrid – Séville : La Maison Blanche a retrouvé les clés

La 15journée de Liga nous offre 2 affiches entre formations qui disputent la Ligue des Champions, en plus du Villareal - FC Barcelone, on aura droit à un alléchant Real Madrid – FC Séville. Dominé l’an passé par son voisin l’Atletico dans la quête du titre, le Real Madrid est reparti sur de nouvelles bases avec Carlo Ancelotti. Le technicien italien connaît très bien la Maison Blanche puisqu’il en était l’entraîneur lors de la Décima. Sans grandes arrivées majeures lors du mercato, le Real a surtout dégraissé avec les départs des Varane ou Ramos, cadres de la défense pendant de nombreuses années. Ancelotti s’est surtout attaché à relancer des éléments qui stagnaient comme les Vinicius, Militao ou Rodrygo. A noter, toutefois les apports de l’Autrichien David Alaba et de l’espoir français Camavinga. Plutôt bien partis en début de saison, les Merengue ont connu un trou d’air fin septembre avec deux revers consécutifs face au Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions (1-2) et en Liga contre le promu, l’Espanyol Barcelone (2-1). Depuis ces revers, Ancelotti a retrouvé quelques éléments et pas des moindres puisque Kroos et Modric ont effectué leur retour. Le milieu de terrain allemand vient de signer deux très belles prestations lors des victoires face à Grenade (1-4) et contre le Sheriff (0-3) lors du match retour, où il nous a gratifié d’un but estampillé « Kroos » , avec un plat du pied enroulé en pleine lucarne. Le jour de sa condamnation judiciaire, Karim Benzema n'a pas été affecté puisqu'il a marqué, confirmant son début de saison exceptionnel. Les bonnes performances actuelles du club madrilène lui permettent d’être leader de la Liga et d’avoir assuré une place en 8e de finale de la Ligue des Champions.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Séville n’est pas en reste puisque la formation andalouse ne compte que deux points de retard sur le leader madrilène. Les hommes de Lopetegui réalisent un début de saison solide puisqu’ils n’ont perdu qu’à deux reprises toutes compétitions confondues, face à Grenade en Liga et contre Lille en Ligue des Champions. Malmenés par Alaves la semaine passée, les Andalous ont égalisé en fin de rencontre par l’intermédiaire du capitaine Rakitic (2-2). Dernier de leur groupe de Ligue des Champions à l’heure de recevoir Wolfsbourg, le FC Séville a réagi pour dominer la formation allemande sur des réalisations de Jordan et Rafa Mir (2-0). Ce succès permet au club sévillan de remonter en 3position et de pouvoir jouer sa qualif’ lors de la dernière journée à Salzbourg. Impressionnant depuis quelques semaines et porté par un duo Vinicius – Benzema qui martyrise les défenses, le Real Madrid pourrait réaliser à domicile une belle opération face à un adversaire direct.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid FC Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !