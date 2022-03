Pronostic Real Madrid FC Barcelone : Analyse, cotes et prono du Clasico + DERNIERS JOURS du Bonus EXCLU Winamax

Après le quasi carton plein sur OM - Bâle, Lille - Sainté et Chelsea - Lille ces derniers jours, on vous propose nos pronostics sur le Clasico ! Idéal pour profiter une dernière fois du bonus EXCLU Winamax

Nos paris sur Real Madrid - Barcelone

Tout va bien pour le Real Madrid

Le Barça se rebiffe

Benzema devrait être là, pas Mendy

Les compos probables pour Real Madrid - Barcelone :

Un nul qui contenterait tout le monde

Tout va bien pour le Real Madrid

Le Real Madrid vit une très belle saison. Déjà vainqueur de la SuperCoupe d'Espagne, le club aux 13 C1 devrait s'arroger la Liga et est encore en lice en Ligue des Champions où il rencontrera Chelsea en quart. Largement dominé lors de leur 8aller de C1 au Parc, lesavaient su faire le dos rond avant de retourner le PSG au Bernabeu (3-1). Il ne faut cependant pas oublier que Paris avait la qualification en main et que la bévue de Donnarumma, combinée à la fragilité mentale des Parisiens, a permis ce revirement de situation. Vainqueur de Majorque lundi (0-3), le Real a signé là sa 5victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Le Barça se rebiffe

Fort d'un mercato hivernal réussi avec les arrivées d'Aubameyang, Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traoré, le FC Barcelone fait de nouveau peur. Vainqueur de 5 de ses 6 derniers matchs de Liga, le Barça est remonté à la 3place du championnat à l'orée de cette journée. Sur la période, les hommes de Xavi ont signé plusieurs succès impressionnants comme ce 4-0 du week-end dernier face à Osasuna, et ils sont également devenus favoris pour le titre en Europa League. Après avoir sorti le Napoli en barrages, le Barça vient d'éliminer Galatasaray jeudi avec à chaque fois le même mode opératoire : un match nul à domicile et une victoire à l'extérieur.

Benzema devrait être là, pas Mendy

Auteur d'un triplé face au PSG et encore buteur face à Majorque, Karim Benzema est en revanche sorti blessé. Mais plus de peur que de mal pour l'homme aux 32 buts cette saison dont les examens passés vendredi se sont avérés rassurants. Blessé le même jour, l'autre Français de l'équipe, Ferland Mendy, sera en revanche forfait au poste de latéral gauche. Côtés Barcelonais, seuls les absents habituels (Fati, Umtiti, Sergi Roberto, Baldé) restent blessés. Aubameyang, auteur de 7 buts en 10 matchs sous le maillot du Baràa, revit avec Xavi.

Les compos probables pour Real Madrid - Barcelone :

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militão, Nacho, Alaba - Casemiro, Kroos, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius.
FC Barcelone: ter Stegen - Dani Alves, Piqué, Garcia, Jordi Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Dembelé, Aubameyang, Ferran Torres.

Un nul qui contenterait tout le monde

Battu deux fois par le Real cette saison (2-1 au Camp Nou en championnat et 3-2 après prolongations en SuperCoupe d'Espagne), le FC Barcelone n'est plus se Barça-là. Revenus à très bon niveau, dans le jeu comme dans le résultat, lesse feront sans doute un devoir de ramener quelque chose de Bernabeu. Si le Real est prenable comme l'a montré les 150 premières minutes de jeu de sa double confrontation avec le PSG, il arrive en grande confiance sur ce match. Avec 10 points d'avance sur son dauphin Séville qui ne gagne plus un match à l'extérieur, et 15 sur le Barça, Madrid pourrait se contenter d'un match nul. Comme les deux précédents Clasico, on s'attend à voir des buts marqués des deux côtés, et on devrait retrouver les deux 9 en forme (Benzema et Aubameyang) au tableau d'affichage.