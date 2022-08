Pronostic Real Madrid Eintracht Francfort : analyse, cotes et prono de la Supercoupe d'Europe

Déposez 100€ et misez directement avec 200€ sur Real Madrid - Eintracht Francfort

Le Real sort d'une incroyable saison

L’Eintracht déjà KO technique

Un Real régénéré

Les compos probables pour Real Madrid - Eintracht Francfort :

Le Real Madrid à l’expérience

Impressionnant l'an dernier en Espagne, le Real Madrid a réussi à reprendre sa couronne qu'il avait laissée, le temps d'une saison, à son voisin de l'Atlético. Et comme si cela ne suffisait pas, la Maison Blanche a étendu sa domination à l’ensemble du continent européen pour remporter une 14Ligue des Champions. Au terme d’un parcours plus que renversant durant lequel le PSG, Chelsea et Manchester City ont fait les frais des ressources madrilènes, lesont finalement pris le meilleur sur Liverpool au Stade de France en finale sans pour autant avoir la maîtrise du match (1-0). Forcément, il faudra voir comment se passe la digestion de cette saison historique pour cette formation. Celle-ci n’a d’ailleurs pas vraiment réalisé une préparation idéale avec notamment une défaite face au Barça (0-1) et un nul contre le Club America (1-1). Mais les hommes de Carlo Ancelotti ont proposé une bien meilleure prestation pour leur dernier match amical face à la Juventus (2-0) et ont donc pu faire le plein de confiance avant d’affronter un adversaire qui ne peut pas en dire autant.De son côté, l’Eintracht Francfort s’est illustré l’an dernier en remportant la Ligue Europa. Fort de leur très bon parcours, les Allemands ont écarté le Bétis, le Barça et enfin West Ham avant de faire chuter en finale les Glasgow Rangers aux tirs au but. Cela dit, s’ils ont brillé sur la scène européenne, les Aigles ont délaissé le championnat pour finalement prendre une très décevante 11place en Bundesliga, très loin du top 4. Sans doute candidat à un meilleur classement en fin de saison, les partenaires de Randal Kolo Muani passaient déjà un gros test vendredi dernier en ouverture de la saison face au Bayern Munich. Complètement dépassés dans tous les compartiments du jeu et notamment défensivement, ils ont complètement pris l’eau et ont ramassé une très lourde défaite (1-6) devant leurs supporters.Malgré sa saison historique, le Real Madrid n’a eu d’autre choix que de se régénérer cet été. Si le milieu historique Casemiro, Kroos, Modric est toujours bien présent, des petits jeunes frappent désormais à la porte. Déjà là l’an passé, Camavinga sera sûrement appelé à prendre davantage de responsabilités, tandis qu’Aurélien Tchouaméni sera sans doute lui aussi candidat à une place de titulaire dans l’entrejeu. A l’avant, l’inusable Karim Benzema (44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues) sera sans doute associé à la pépite brésilienne Vinicius (17 buts, 10 passes). Enfin, le solide défenseur Rüdiger est arrivé pour encore densifier l’arrière garde madrilène. L’Eintracht affiche de son côté d’importants atouts et a également fait un recrutement intéressant avec les arrivées de Kolo-Muani (Nantes), Alario (Bayer Leverkusen), et Götze (PSV). La recrue Onguéné (RB Salzbourg) devrait par contre manquer à l’appel mercredi soir, tout comme le cadre Kostic qui devrait signer à la Juve.: Courtois - Carvajal, Militao (ou Rüdiger), Alaba, Mendy - Modric, Kroos, Casemiro - Valverde, Benzema, Vinicius.: Trapp - Touré, Ndicka, Tuta - Knauff, Rode (ou Jakic), Sow, Lenz - Lindström, Götze - Borré (ou Kolo Muani).Bien plus rôdé à ces joutes européennes de très haut niveau, le Real Madrid semble tout à fait en mesure de pouvoir remporter un premier trophée cette saison. Si la mise en route en préparation a été difficile, la Maison Blanche a semblé monter en puissance à l’image d’un Benzema déjà buteur à deux reprises en amical. A contrario, l’Eintracht a connu une entrée en matière catastrophique vendredi soir en Bundesliga. Complètement largués défensivement, les Aigles pourraient encaisser trop de buts pour espérer triompher dans ce match et ce, malgré une qualité offensive indéniable.Retrouvez le Pronostic Real Madrid Eintracht Francfort encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !