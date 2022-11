Pronostic Real Madrid Celtic Glasgow : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Real Madrid assure face au Celtic

Après avoir connu une saison dernière exceptionnelle, le Real Madrid a lancé ce nouvel exercice sur les mêmes bases. En effet, la Maison Blanche est en tête de la Liga avec 2 unités d’avance sur le Barca et domine également son groupe de Ligue des Champions. Néanmoins, dans cette dernière ligne droite avant le début de la Coupe du Monde, le club madrilène a connu quelques couacs avec une défaite en Ligue des Champions sur le terrain de Leipzig la semaine dernière (3-2) mais également en Liga en concédant le nul contre Gérone le week-end passé (1-1). L’absence du récent lauréat au Ballon d’Or, Karim Benzema, est certainement pour beaucoup dans cette perte de vitesse. L’international tricolore a repris le chemin de l’entrainement mais devrait être trop juste pour la réception du Celtic. En son absence, les velléités offensives devraient reposer sur les épaules des brésiliens Rodrygo et Vincius (9 buts dont 3 en C1), encore buteur ce week-end. De son côté, Federico Valverde devrait aligner une nouvelle titularisation et confirmer son excellente entame d’exercice. Contraint de s’imposer pour être assuré de prendre la 1place du groupe, le Real ne devrait pas galvauder ce rendez-vous.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Celtic Glasgow n’a plus aucun objectif dans cette Ligue des Champions si ce n'est celui de la quitter la tête haute. En effet, le club écossais occupe la dernière place du groupe avec 4 points de retard sur le Shakhtar Donetsk. Les partenaires de Joe Hart ont seulement décroché des points lors de leurs affrontements avec le club ukrainien avec 2 nuls. Lors de la dernière journée disputée à Glasgow, le Celtic a dû se contenter de partager les points dans une rencontre où le Shakhtar a manqué des opportunités énormes de s’imposer. En difficulté sur la scène européenne, le club se montre nettement plus performant au niveau national puisqu’il occupe la tête de Premiership avec 4 points d’avance sur les grands rivaux des Glasgow Rangers. Le week-end dernier, la formation écossaise s’est tranquillement imposée à Livingston (0-3) avec un but de son meilleur buteur, le japonais Furuhashi. Déterminé à accrocher la 1place du groupe, le Real devrait s’imposer assez tranquillement face à un Celtic qui ne joue plus rien et qui avait été battu 3-0 à l'aller malgré un bon match.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(296€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(410€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Celtic détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !