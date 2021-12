Pronostic Real Madrid Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid poursuit sa collecte face à Cadix

Marqué par une saison dernière sans le moindre titre, le Real Madrid a décidé de répondre lors de ce nouvel exercice. Carlo Ancelotti, arrivé en remplacement de Zinedine Zidane, est en train de réaliser un excellent travail. En effet, sa formation vient de se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions en remportant son groupe devant l'Inter Milan. Au prochain tour, les Madrilènes auront fort à faire face au Paris Saint-Germain de Lionel Messi. En Liga, le Real est impérial avec une seule défaite concédée lors des 17 premières journées suite à une défaite en Catalogne face à l'Espanyol. En pleine forme, les Merengue viennent de remporter leur 7 dernières rencontres de championnat au cours desquelles ils ont dominé le FC Séville (2-1), la Real Sociedad (0-2) et l'Atlético Madrid (2-0), ses trois adversaires principaux pour le titre. Ces excellentes performances ont permis à la Maison Blanche de prendre 8 points d'avance sur leur premier poursuivant, le FC Séville. Si Benzema et Vinicius planent sur la Liga depuis l'entame de la saison (13 et 10 réalisations respectivement), le Français est incertain pour une douleur musculaire.

De son côté, Cadix a un tout autre objectif qui est le maintien. Actuellement, la formation andalouse pointe en 18position avec deux points de retard sur la première formation non relégable, Alaves. Les Andalous sont dans une période difficile avec un seul succès obtenu lors des 12 dernières journées de Liga, sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Le week-end dernier, Cadix a partagé les points avec le mal classé Grenade (1-1), en encaissant un but dans les dernières minutes (88). En grande forme depuis de nombreuses semaines et malgré quelques cas covid dans son effectif dont Modric et Rodrygo, le Real Madrid devrait s'imposer tranquillement face à Cadix.