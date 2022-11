Pronostic Real Madrid Cadix : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid se refait une beauté contre Cadix

En s'inclinant dans le derby face au Rayo Vallecano (3-2) lundi soir, le Real Madrid a perdu la tête de la Liga au profit du FC Barcelone. En effet, la Maison Blanche accuse désormais 5 points de retard sur le leader barcelonais qui a encore gagné mardi. Lors de cette dernière journée, les Madrilènes avaient rapidement encaissé un but avant de reprendre le score en leur faveur pour quelques minutes. Le Rayo est ensuite parvenu à égaliser et à faire la différence par l'ancien toulousain Trejo sur un penalty retiré. Pour son dernier match avant la Coupe du Monde, le Real doit relever la tête et prendre le dessus sur Cadix. Pour affronter la formation andalouse, Ancelotti ne pourra a priori pas compter sur le retour de Karim Benzema, victime d'une légère rechute il y a quelques jours. Malgré la probable absence de KB9, le club madrilène possède un effectif de grande qualité qui devrait lui permettre de se ressaisir avec les Vinicius, Valverde, Asension Rodrygo, Modric ou Kroos de retour de suspension. Qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid retrouvera Liverpool pour unde la finale de l'an passé.

Cadix avait réussi à se sauver l'an passé mais connait une entame difficile. En effet, le club andalou est plongé dans la zone de relégation à la 19place. Après avoir manqué son entame de championnat (5 défaites consécutives), Cadix a retrouvé de sa solidité lors des 8 journées suivantes en ne perdant qu'une seule fois contre le Rayo Vallecano (5-1). Le problème est que sur cette même période, le club andalou a signé 5 matchs nuls qui ne lui permettent pas d'avancer au classement. Le week-end passé, Cadix a de nouveau partagé les points face à Getafe dans une rencontre au cours de laquelle Hernandez a été exclus pour 2 cartons jaunes. Le défenseur espagnol manquera donc le déplacement à Madrid. Dernièrement, la formation andalouse avait réussi un petit exploit en s'imposant face à l'Atletico Madrid (3-2) dans un match au scénario fou. Le Real est prévenu et doit donc se méfier de Cadix. Largement supérieur sur le papier à l'équipe andalouse et revanchard après son faux-pas dans le derby face au Rayo, le club madrilène devrait faire le taf et finir sur une bonne note avant la Coupe du Monde.