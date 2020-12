Pronostic Real Madrid Borussia Mönchengladbach : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach : destins en main !

Peu d'observateurs auraient parié que lors de cette ultime journée, le Real Madrid se trouverait en ballotage défavorable pour la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Cependant, lesont leur destin en main puisqu'ils sont assurés d'intégrer les 16 meilleures formations européennes en cas de victoire sur Gladbach'. Mal partie dans cette Ligue des Champions, la Casa Blanca s'était reprise en s'imposant lors des deux matchs face à l'Inter. La défaite surprise de la semaine passée face au Shakhtar a totalement relancé ce groupe, puisque toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Les hommes de Zidane étaient en difficulté en Liga avec trois matchs sans la moindre victoire mais se sont repris ce week-end, comme souvent quand ils sont dos au mur et que ZZ est sur la sellette, en accrochant un succès important face à Séville (1-0).

A l'instar du Real, Gladbach' a son destin en main, puisqu'un nul lui suffit pour se qualifier. Les Allemands pourraient même être qualifiés en cas de défaite si l'autre rencontre du groupe entre l'Inter et le Shakhtar se termine sur un nul. Le Borussia a réalisé un excellent parcours pour sa première Ligue des Champions de son histoire (le club avait en revanche joué la coupe d'Europe des clubs champions) avec deux larges succès face au Shakhtar et des nuls contre l'Inter et le Real. Mais dans une rencontre spectaculaire la semaine dernière, les hommes de Marco Rose se sont inclinés lors du match retour face à l'Inter. Gladbach' peut compter sur son duo d'attaquants français Pléa-Thuram très performant depuis le début de cette campagne. L'ancien Niçois est d'ailleurs le joueur qui est impliqué dans le plus grand nombre depuis le début de cette Ligue des Champions. Pour cette rencontre décisive et avec le retour de son capitaine indispensable Sergio Ramos, le Real devrait faire parler son expérience et accrocher une victoire à domicile synonyme de qualification.