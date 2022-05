Pronostic Real Madrid Bétis Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Real Madrid – Betis Séville : un avant-goût de SuperCoupe

La 38et dernière journée de Liga nous offre une superbe affiche entre le Real Madrid et le Betis Séville, qui ont remporté les compétitions nationales de la saison. En effet, la Maison Blanche s’est imposée en SuperCoupe d’Espagne face à Bilbao avant de renouer avec le titre en Liga. De son côté, le club andalou a remporté la Copa del Rey face au FC Valence. Le Real Madrid réalise une saison exceptionnelle puisqu’en plus d’avoir dominé la Liga, il va disputer la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Les Madrilènes n’ont pas eu un parcours facile puisqu’ils ont notamment battu le PSG, Chelsea et le Manchester City de Guardiola. Les protégés de Carlo Ancelotti font preuve d’un formidable état d’esprit puisqu’ils ont souffert à chaque rencontre qu’ils ont disputé, mais ont toujours su trouver la faille. Lors de ces dernières journées, Ancelotti a procédé à un turn-over sur les deux matchs en déplacement, chez l'Atlético contre Cadix. Si le Real a perdu des points en déplacement, il a surclassé Levante lors de son dernier match à domicile (6-0) avec un Vinicius auteur d’un triplé et un Benzma toujours aussi présent (1 but et 2 passes). Pour ce dernier match de la saison à Bernabeu et également l'ultime match avant la finale de C1, Ancelotti devrait aligner la meilleure équipe possible.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Betis Séville a réussi sa saison avec le titre en Coupe du Roi. Ce succès assure au club andalou une place en Ligue Europa. Assuré de disputer une compétition européenne, le Betis ne peut en revanche plus jouer la Ligue des Champions puisque le FC Séville, 4, dispose d’une avance suffisante sur son rival qui se classe juste derrière. Après avoir été tenu en échec courant avril, le Betis a retrouvé des couleurs lors des dernières journées avec des succès sur le FC Valence (0-3) et également face à Grenade (2-0). Pellegrini dispose d’un excellent effectif avec les Fekir, Joaquin, Canales, ou Iglesias. A quelques jours de sa finale de Ligue des Champions, le Real Madrid devrait aligner sa grosse équipe, et notamment Benzema (27 buts en Liga cette saison), pour accrocher un succès contre une équipe du Betis qui ne joue plus rien dans cette fin de saison.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Betis Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !