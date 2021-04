Pronostic Real Madrid Betis : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid domine le Betis

Le Real Madrid, malgré un accueil houleux à Cadix, a décroché une précieuse victoire contre les Andalous mercredi (3-0). Pourtant privés une nouvelle fois de plusieurs éléments, les Merengue ont fait la différence grâce à un excellent Karim Benzema, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Pour cette rencontre, Zidane avait décidé de changer son système tactique en passant à une défense à 3. Le Real est sur une excellente dynamique avec une période d'invincibilité de 16 matchs, toutes compétitions confondues. Cet excellent passage leur a permis de revenir dans le coup pour le gain de la Liga. De plus, la Maison Blanche s’apprête à disputer sa demi-finale de Ligue des Champions face à Chelsea.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Betis Séville est dans la course aux places européennes. A l’heure actuelle, la bande à Pellegrini occupe la 5place avec 2 points de plus que le 7, la Real Sociedad. Les Sévillans ont effectué une belle remontée depuis le début de l’année 2021. En revanche, le Betis reste sur 4 matchs nuls face à Elche (1-1), l’Atletico Madrid (1-1), Valence (2-2) et en milieu de semaine contre l’Athletic Bilbao (0-0). Lors des 10 dernières journées, le club sévillan ne s’est incliné qu’à une seule reprise dans le derby contre le FC Séville. Impressionnant lors des dernières semaines, le Real devrait enchaîner samedi et s’imposer face au Betis pour rester dans la course au titre.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Betis Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !