Pronostic Real Madrid Barcelone : Analyse, cotes et prono du Clasico + 200€ de bonus offerts

Le Real reste pragmatique

Le Barça n'en a pas fini avec ses problèmes

Courtois et Koundé de retour ?

Les compos probables pour Real - Barça :

Un Clasico indécis

Dans ce week-end européen avec de multiples affiches, l'une des plus prestigieuses nous amène à Bernabeu avec l'affrontement dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone. La Maison Blanche sort d'une saison exceptionnelle au cours de laquelle elle a réalisé le doublé Liga – Ligue des Champions, et même un triplé si l'on compte la SuperCoupe d'Espagne. Sur la lancée de cette campagne victorieuse, le club madrilène a pris un excellent départ dans cette saison en remportant la SuperCoupe d'Europe et ses 6 premières journées de Liga. Tenue ensuite en échec à domicile par Osasuna (1-1), la bande à Ancelotti s'est reprise difficilement le week-end dernier, en prenant le meilleur sur Getafe (0-1). Sur la scène européenne, le Real n'a pas été transcendant mais s'est attaché à faire le taf en remportant toutes les rencontres de la phase aller. Pour son premier match retour, le Real est passé tout proche de la défaite en égalisant dans les dernières secondes face au Shakhtar Donetsk (1-1) par Rudiger. Ce résultat prouve une nouvelle fois que cette équipe n'abandonne jamais mais aussi que le Real connaît un coup de moins bien.Le FC Barcelone a investi de lourds montants cet été pour retrouver les sommets. Sur le plan national, le club catalan a retrouvé de sa superbe puisqu'il se retrouve à égalité de points avec le club madrilène. Tenu en échec lors de la 1journée, le club barcelonais a ensuite remporté tous ses matchs, avec un excellent Lewandowski. Le week-end dernier, le Barca s'est imposé difficilement contre le Celta Vigo grâce à une réalisation de la pépite, Pedri (1-0). En revanche, les Blaugranas ont déjà un pied en dehors de la Ligue des Champions depuis leur nul face à l'Inter qui donne un avantage non négligeable aux. Cette dernière rencontre au scénario fou (3-3) caractérise les forces et faiblesses du Barca, capables de prouesses offensives avec les Lewandowski, Dembélé ou Pedri mais aussi de passer au travers en défense à l'image d'un Pique loin de son meilleur niveau.Du côté du Real, seul Ceballos devrait rater ce match, le retour de Courtois dans les cages étant espéré. Ancelotti compte sur le réveil d'un Benzema qui devrait selon toute vraisemblance remporter le Ballon d'Or lundi soir prochain. Côté Barça, les absences d'Araujo et Christensen sont préjudiciables dans le secteur défensif mais Koundé est de retour à l'entraînement.: Lunin (ou Courtois), Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Tchouaméni, Kroos - Vinicius, Benzema, Valverde.: Ter Stegen - Baldé, Koundé, Garcia, Alba (ou Alonso) - Gavi, Pedri, Busquets - Dembélé, Lewandowski, Raphinha (ou Fati).A l'orée de ce Clasico, le Real et le Barça affichent le même bilan comptable de 7 victoires et 1 nul dans cette Liga. Le Barça est en tête grâce à sa défense de fer (1 but encaissé seulement sur les 8 premières journées). Les deux équipes auront à cœur de rester invaincus si elles ne peuvent remporter ce match.Retrouvez le Pronostic Real Madrid FC Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !