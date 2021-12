Pronostic Real Madrid Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real, roi de Madrid face à l’Atlético

La 17journée de Liga nous offre le traditionnel derby de Madrid entre le Real et l'Atlético. Ces deux formations sont les dernières à avoir remporté le titre en Espagne. La saison passée, lesavaient dû se contenter de la 2place derrière l'Atlético. Arrivé cet été en remplacement de Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, qui connait très bien la maison, semble avoir relancé la machine madrilène. Actuellement, sa formation occupe la tête de la Liga avec déjà 8 points d'avance sur le 2, le FC Séville, et 12 sur les Matelassiers. Un succès ce dimanche pourrait offrir une avance significative au Real dans la course pour le titre. En plus de son excellent parcours en Liga, la Maison Blanche a remporté sa poule de Ligue des Champions en disposant de l'Inter (2-0) en milieu de semaine. Bousculé par la formation italienne, le Real a fait la différence sur deux buts exceptionnels de Toni Kroos et Asensio. Privé de Karim Benzema face à l'Inter, Ancelotti ne devrait pas pouvoir compter sur l'international français lors de la réception de l'Atlético puisque le Français ne s'est pas entraîné vendredi. Cependant avec la montée en puissance des Vinicius Jr (10 buts, 2 passes) et de Rodrygo, et le retour au premier plan des grognards Kroos, Modric et Casemiro, le Real a des atouts à faire valoir.

De son côté et comme un tube souvent écouté, l'Atlético a arraché sa qualification pour les 8de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse de Porto (1-3). Malmenés par l'équipe portugaise, less'en sont remis à Oblak, auteur de plusieurs parades décisives pour rester dans le match. Sur un coup de pied arrêté, Griezmann a profité d'une erreur de marquage pour ouvrir le score sur l'une des rares opportunités madrilènes. Le Français a ensuite été impliqué dans les 2 autres buts de son équipe. Lors de ce match, l'Atlético nous a fait sa spéciale, avec une défense de fer, quelques « bagarres » , et des contres efficaces. Ce succès intervient quelques jours après une défaite en Liga au Wanda Metropolitano face à Majorque (1-2) qui avait poussé l'Atlético en 4position du classement. Pour ce déplacement, Simeone sera privé de plusieurs éléments puisque les Gimenez, Trippier, Savic ou Suarez sont tous blessés. Impressionnant depuis quelques semaines et à domicile, le Real Madrid devrait s'imposer face à un Atletico privé de plusieurs cadres.