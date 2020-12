Pronostic Real Madrid Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid enchaîne face à l'Athletic Bilbao

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Real Madrid – Athletic Bilbao :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ouverture de la 19journée de Liga, le Real Madrid reçoit l’Athletic Bilbao. Depuis sa défaite en Ukraine face au Shakhtar en Ligue des Champions, Zinedine Zidane était menacé. Comme souvent lorsque c'est le cas, son équipe a parfaitement réagi en s’imposant difficilement en Andalousie face au FC Séville (0-1). En Ligue des Champions, lesont réalisé une grande prestation face au Borussia Mönchengladbach (2-0) qui leur permet d’être qualifié pour les huitièmes de finale, en tant que premiers de poule. Le week-end dernier, le Real Madrid affrontait son voisin invaincu et leader de la Liga, l’Atlético Madrid. Une nouvelle fois très solides, les Madrilènes se sont imposés face auxavec un grand Karim Benzema. Ce succès a permis au Real de remonter en troisième position à 3 points des leaders. L’an passé, le club madrilène avait vécu un début de saison similaire avant de finir en trombe.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Athletic Bilbao occupe la 12place au classement. Les Basques comptent seulement 3 points d’avance sur la zone de relégation et sont davantage concentrés sur ce qui se passe derrière eux que sur le haut du tableau. Bilbao se montre irrégulier et n’a pas encore su enchaîner deux succès consécutifs cette saison. Les Basques restent sur trois matchs sans la moindre victoire avec une défaite à domicile face au Celta Vigo (0-2) et des nuls contre Getafe (1-1) et Valence (2-2) en déplacement. Menés au score par les Valencians, les partenaires de Muniain ont ensuite renversé la rencontre, avant de se faire rejoindre en fin de rencontre. En grande forme, le Real Madrid devrait poursuivre sur son excellent dynamique face à l’Athletic Bilbao.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Athletic Bilbao détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !