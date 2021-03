Pronostic Real Madrid Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Un Real Madrid – Atalanta Bergame avec des buts de chaque côté et un nouveau numéro de Benzema

Malmené lors de la première partie de saison, le Real Madrid s'est bien repris depuis quelques semaines. En effet, les Merengue ont profité d'un coup de moins bien de l'Atlético pour revenir à 6 points de leurs rivaux avec encore 11 journées à disputer. Leur huitième de finale aller en Italie face à l'Atalanta Bergame avait tout du piège. En effet, lesétaient fortement handicapés par de nombreuses absences face à une formation italienne en pleine forme. Les hommes de Zidane ont parfaitement profité de l'expulsion rapide du Suisse Freuler pour arracher une victoire difficile grâce à l'excellent Ferland Mendy (0-1). En ballotage favorable avant ce match retour, le Real Madrid s'attend cependant à un match compliqué face à une Atalanta désireuse de réaliser l'exploit. Les Merengue se sont assez bien préparés pour cette manche retour en dominant Elche ce week-end. Mené au score, le Real Madrid a réagi grâce à son attaquant français, Karim Benzema, auteur d'un doublé. L'ancien lyonnais avait déjà marqué en toute fin de rencontre pour son retour de blessure dans le derby face à l'Atlético (1-1).En face, l'Atalanta Bergame a pris une claque lors de sa défaite de l'aller (0-1). Réduit à 10 rapidement, le club italien a limité les dégâts en s'inclinant sur le plus petit des scores face au Real Madrid (0-1). Malgré ce résultat défavorable, les Italiens n'ont pas abdiqué et vont tout faire pour accrocher une qualification sur le terrain des. Lors de la phase de groupe, les protégés de Gasperini ont été plus performants en déplacement qu'à domicile. En effet, la Dea a remporté tous ses matchs à l'extérieur et s'est imposée à Midtjylland, à Anfield face à Liverpool et sur la pelouse de l'Ajax. Ces résultats confirment les excellentes dispositions des Bergamasques loin de leurs bases, puisque depuis le début de saison en Serie A, ils n'ont perdu qu'à deux reprises sur le terrain du Napoli, et récemment sur la pelouse du leader de Serie A, l'Inter Milan. Les partenaires de Zapata sont globalement en forme (4 victoires sur ses 5 derniers matchs de C1) et ont largement dominé La Spezia (3-1) en match avancé de la 27journée. Malgré son avance du match aller, le Real Madrid pourrait souffrir face à une formation bergamasque tournée vers l'offensive. De plus, les Merengue devront évoluer sans leur sentinelle, Casemiro, suspendu. Entre une équipe de l'Atalanta capable de renverser n'importe qui et un Real porté par la réussite et le talent de Benzema, ce huitième de finale retour devrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.