Pronostic Real Madrid AS Roma : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Le Real retrouve sa coupe

Triple vainqueur consécutif de la Ligue des Champions, le Real Madrid est l'équipe à battre cette saison. L'intersaison des Merengue a été marquée par deux départs importants : celui de Cristiano Ronaldo, figure de proue du Real ces dernières années, et celui de Zinédine Zidane, le coach français qui a permis cette triple couronne européenne. Julen Lopetegui, nouvel entraîneur de la, s'appuie sur les jeunes pousses madrilènes Isco, Ceballos et Asensio, mais a aussi relancé Gareth Bale, souvent mis de côté par Zizou. Les Madrilènes ont remporté leurs trois premiers matchs de Liga mais restent sur un nul à San Mamès, où il n'est jamais facile de s'imposer.Le Real affronte ce mercredi une équipe de la Roma, surprenante demi-finaliste de C1 en 2018 (éliminée par Liverpool). Le début de saison desest nettement plus compliqué que celui desavec seulement une victoire obtenue lors de la 1journée face au Torino. Depuis, les désillusions s'enchaînent pour les Romains, à l'image du dernier match contre le Chievo. Samedi, les partenaires de De Rossi menaient au score 2-0 et ont vu les visiteurs égaliser dans les dernières minutes du match. L'entraîneur romain Di Francesco a dû intégrer de nombreux joueurs arrivés à l'intersaison (Pastore, Kluivert, N'Zonzi, Olsen, Cristante) mais pour le moment il n'a pas trouvé la bonne formule. Devant son public, nous voyons le Real s'imposer par au moins 2 buts d'écart face à une équipe romaine dans un moment difficile.