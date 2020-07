Pronostic Real Madrid Alaves : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Un 5e clean sheet consécutif pou le Real Madrid face à Alaves

Le Real Madrid est en position de force pour devenir champion d'Espagne. A 4 journées de la fin, les Merengue possèdent 1 point d'avance sur le Barca qui a déjà joué mercredi. Les hommes de Zizou ont remporté tous leurs matchs depuis la reprise de la compétition. Lors des 4 dernières journées, le Real s'est montré diablement efficace dans les 2 surfaces. Opportuniste offensivement, le club madrilène se montre hyper solide et n'a plus encaissé de but lors des 4 dernières rencontres. Sergio Ramos, est le symbole de cette formation dans cette fin de saison. Le capitaine Merengue se montre intraitable en défense et a inscrit des penaltys décisifs. En face, Alaves n'est pas mathématiquement sauvé mais possède 6 points d'avance sur Majorque. Le club basque est pourtant sur une mauvaise dynamique avec 5 défaites de rang face à Vigo, Osasuna, l'Atletico, Grenade et Valladolid. Lors de cette terrible série, Alaves n'a marqué qu'à une seule reprise. Tourné vers le titre, le Real devrait s'imposer sans encaisser de but face à une formation d'Alaves en difficulté et quasiment inoffensive lors des dernières rencontres.