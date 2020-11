Pronostic Real Inter : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Real se relance face à l’Inter

Après deux journées et des confrontations face au Shakhtar et le Borussia Mönchengladbach, le Real Madrid occupe, à la surprise générale, la dernière place de son groupe de Ligue des Champions. Amorphes une mi-temps lors de la venue des Ukrainiens (2-3), les Merengue ont réalisé une prestation plus convaincante en Allemagne face au Borussia Mönchengladbach mais ont pêché dans la finition (2-2). Les hommes de Zinedine Zidane ont affiché un état d'esprit conquérant pour pouvoir remonter un handicap de deux buts dans les dernières. Le week-end dernier, le Real a signé une victoire tranquille en Liga face à Huesca (4-1) grâce à un excellent Karim Benzema, auteur d'un doublé, et d'un Eden Hazard, buteur pour son retour à la compétition. Un deuxième succès consécutif après avoir remporté le Clasico. Deuxième de Liga, le Real Madrid doit s'imposer pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée pour la qualification en huitième de finale.

De son côté, l'Inter n'était pas parvenu à sortir de son groupe relevé de Ligue des Champions la saison passé. Néanmoins, basculés en Europa League, les hommes d'Antonio Conte avaient atteint la finale de la « petite » coupe d'Europe. En Serie A, les Intéristes se présentaient comme de sérieux candidats au titre et des rivaux pour la Juventus. Cependant, après 6 journées, le club milanais occupe seulement la 6e place du classement avec 5 points de retard sur le Milan AC. Les Intéristes viennent de perdre deux points importants à Giuseppe Meazza face à Parme (2-2). En Ligue des Champions, les débuts sont décevants avec deux matchs nuls face au Borussia Mönchengladbach (2-2) et le Shakhtar Donetsk (0-0). Lors de ces deux rencontres, les partenaires de Lukaku ont été dominateurs mais ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. En progrès lors des 3 derniers matchs, le Real Madrid, dans l'obligation de s'imposer, devrait assurer l'essentiel face à un Inter pas au mieux.