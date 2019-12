Pronostic Real Bilbao : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Real bonifie son nul du Clasico face à Bilbao !

Profitez de 100€ chez VBET peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Real Madrid - Bilbao :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Liga nous offre une belle affiche ce dimanche soir entre le Real Madrid et l’Athletic Bilbao. Les Merengue restent sur deux matchs nuls en déplacement face à Valence (1-1), obtenu grâce à un but de Benzema dans les arrêts de jeu, et au Camp Nou face au Barca dans le choc des leaders. Dans ce Clasico décevant, les hommes de Zidane ont été les plus entreprenants et auraient pu/dû bénéficier d’un penalty. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions où il retrouvera Manchester City, le Real Madrid monte en puissance ces dernières semaines. Zidane peut compter sur un Benzema de gala, déjà auteur de 12 réalisations en Liga, et sur des joueurs qui appliquent de nouveau très bien ses tactiques.chezpeu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Athletic Bilbao réalise un début de saison intéressant et occupe la 7place du championnat, avec seulement 3 points de retard sur la 4place. Après 3 victoires consécutives, Bilbao vient d’enchaîner deux résultats décevants face au Betis (défaite 3-2) et contre Eibar (0-0 à domicile). Depuis le début des années 2000, Bilbao s’est déplacé 20 fois à Bernabeu et n’a réussi à prendre des points qu’à deux reprises, en 2005 avec une victoire (0-2) et en 2018 avec un nul (1-1). Vainqueur de 6 de ses 8 matchs joués à domicile (pour 2 nuls), le Real pourrait s'imposer face à des Basques qui ont déjà perdu 4 fois en déplacement.- Vous profitez de 100€ offerts que votre 1pari soit gagnant ou perdant- Votre 1pari doit avoir lieu sur une cote minimum de 1,50- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(147€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Bilbao encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !