Pronostic Real Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Coupe du Roi

Le Real Madrid, l’esprit Coupe face au Barça !

La semaine s'annonce agitée en Espagne avec deux Clasicos coup sur coup. Par deux fois, le Real Madrid va recevoir le FC Barcelone : la première en demi-finale retour de la Coupe du Roi et la seconde fois en Liga. Les comptent 9 points de retard sur les en championnat mais sont toujours en course en Coupe du roi après leur bon match nul obtenu à l'aller au Camp Nou (1-1). Les hommes de Solari manquent de constance cette saison mais ils font preuve d'efficacité. Avec un effectif au complet, le Real va vouloir profiter des espaces laissés par le Barca pour faire la différence en contre. Muets au Groupama Stadium de Lyon (0-0), les Barcelonais ont réussi à s'imposer sur le terrain du FC Séville (2-4). Cette victoire est à mettre à l'actif d'un exceptionnel Lionel Messi, auteur de son 50 triplé sous les couleurs catalanes. Le génial argentin a sorti son équipe d'une rencontre mal embarquée (menée 2-1 à la mi-temps). Hyper dépendante des performances de son numéro 10, Barcelone doit s'attendre à un traitement de faveur des Madrilènes sur leur meneur de jeu. Pour ce match, nous voyons une formation du Real invaincue lors de ses 7 derniers matchs de Coupe du Roi entre les 2 formations s'imposer et filer en finale.