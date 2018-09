Pronostic Real Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

1

L’Atletico peut faire un résultat dans le derby

Gros derby madrilène ce samedi entre le Real, 2de Liga, et l'Atlético qui est 3. La formation de Lopetegui n'aborde pas ce match dans les meilleures dispositions. Humiliés à Séville (3-0), les Madrilènes sont également privés de leur maître à jouer Isco pour les semaines à venir. Les dernières rencontres du Real mettent en évidence une baisse de régime (nul concédé à Bilbao, victoire difficile obtenue à domicile contre l'Espanyol et désastre à Séville). Julen Lopetegui pourrait être tenté de changer quelques joueurs pour le derby, et Mariano, l'ancien Lyonnais pourrait prétendre au poste d'avant-centre à la place d'un Karim Benzema, décevant lors de ses dernières sorties. L'ancien sélectionneur de la Roja compte énormément sur Gareth Bale qui a été l'un des rares à tenter des choses contre le FC Séville.La dynamique de l'Atlético est inverse à celle du Real. Les débuts compliqués sont oubliés et les Matelassiers sont dans une bonne série. Victorieux de ces 3 derniers matchs, l'Atlético arrive à Bernabeu en confiance. Diego Simeone effectue beaucoup de rotations et implique l'ensemble de son effectif. L'Argentin conserve néanmoins son épine dorsale à chaque match avec les titularisations quasi-systématiques d'Oblak, Godin, Koke, Diego Costa et Griezmann. Sur ses deux dernières prestations, l'Atlético l'a emporté sans concéder de but, spécialité des Colchoneros ces dernières années. Simeone peut compter sur la quasi-totalité de son effectif, sa seule incertitude concerne son défenseur uruguayen Gimenez, touché contre Huesca. Les recrues madrilènes trouvent progressivement leur marque à l'image de Rodri et Thomas Lemar, et offrent de nouvelles possibilités au coach argentin. Lors des 9 derniers Real – Atletico, les Merengue ne se sont imposés que 3 fois, et ils ont d'ailleurs perdu la SuperCoupe d'Europe cet été (4-2 après prolongations). Face à une équipe du Real sous pression, l'Atletico peut ramener au moins un nul de Bernabeu.