Pronostic Real Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético tient tête au Real dans le derby de Madrid

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Real Atlético Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les clubs madrilènes connaissent une semaine intense avec un match décisif mercredi pour leur qualification en Ligue des Champions et ce derby de Madrid, important pour le titre. Lesréalisent globalement un départ décevant cette saison. En difficulté dans leur groupe de Ligue des Champions, ils ont tout de même réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale grâce à leur succès en milieu de semaine sur le Borussia Mönchengladbach (2-0), avec un doublé de Karim Benzema. Au niveau national, les Madrilènes se montrent irréguliers en Liga avec plusieurs défaites surprenantes. En effet, les hommes de Zinedine Zidane se sont inclinés face à Valence, Alaves et le promu Cadix. En revanche, la semaine passée, le Real Madrid s’est repris en s’imposant à Séville (0-1). Ce succès a permis aux protégés de Zizou de remonter en 4position, à 6 points du leader qui n’est autre que l’Atletico.chezjusqu’au 16 décembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Atletico Madrid est la seule formation de Liga toujours invaincue avec 8 victoires pour 2 nuls. Les hommes de Diego Simeone se montrent cohérents depuis le départ de cette saison. Comme souvent meilleure défense de Liga avec 2 buts encaissés, l’Atletico possède aussi la meilleure attaque (21 buts). Leaders, ils ont en plus m2 matchs de retard par rapport à leur dauphin, la Sociedad. Les Matelassiers ont disputé un match de moins que le Real et effectueraient une très belle opération en vue du titre s’ils ramenaient un résultat de Bernabeu. Les partenaires de Thomas Lemar sont en forme et ont remporté leurs 7 derniers matchs en Liga. De plus, l’association Joao Felix – Luis Suarez est prometteuse en ce début d’exercice. En milieu de semaine, lessont eux aussi allés chercher leur qualification pour les huitièmes de la C1, sur le terrain de Salzbourg (0-2). Pour ce derby de Madrid, l’Atlético semble en mesure de confirmer son excellent départ en ramenant au moins un nul.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Atlético Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !