Pronostic Real Ajax : 20€ GRATUITS offerts pour miser sur le match sans déposer le moindre centime

Nos paris sur Real - Ajax

Le Real mise tout sur sa Champions League

L'Ajax face à l'ogre madrilène

Le Real orphelin de son capitaine

Les compo probables :

Le Real à l'expérience

Décroché de la course au titre en Liga (12 points de retard sur le Barça) et éliminé de la Coupe du Roi après deux défaites dans le Clasico, le Real Madrid n'a plus que la Ligue des champions pour soulever un trophée cette saison. Depuis quelques années, les Merengue, triples tenants du titre de la compétition, parviennent à élever leur niveau de jeu pour triompher en mai sur la scène européenne. Lors du match aller, ils ont été embêtés à Amsterdam mais ils ont encore fait preuve de réussite et d'expérience pour prendre le dessus sur une jeune équipe de l'Ajax (2-1).L'Ajax séduit tous les observateurs depuis le début de la saison, notamment en Ligue des Champions. La formation néerlandais compte dans ses rangs de jeunes éléments à très fort potentiel qui partiront, pour certains d'entre eux, l'été prochain dans les plus grands clubs européens. Néanmoins, cette génération de joueurs dispute son premier 8ème de finale de Ligue des Champions et semble manquer du vécu et du vice nécessaires pour aller loin dans la compétition.Accusé d'avoir sciemment écopé d'un carton jaune lors du match aller, Sergio Ramos est suspendu pour cette rencontre. Ainsi, la charnière centrale madrilène devrait être composée du polyvalent Nacho et de l'international français Varane. Devant, Benzema est le fer de lance de l'attaque madrilène et sera épaulé par la révélation Vinicius et le discipliné Lucas Vazquez, préféré au Gallois Bale. En disgrâce, Marcelo devrait à nouveau s'asseoir sur le banc. Pour l'Ajax, l'absent de longue date Bande et le milieu remplaçant Eiting sont indisponibles pour cette rencontre, blessés. Très bons à l'aller, les prospects De Ligt et De Jong seront bien évidemment titularisés tout comme les attaquants Ziyech et Tadic. Formé au Barça, le gardien camerounais Onana effectue son retour sur une pelouse espagnole.: Courtois - Carvajal, Nacho, Varane, Reguilon - Casemiro, Modric, Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius.: Onana - Mazraoui, De Ligt, Bling, Tagliafico - De Jong, Schone, Van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres (ou Dolberg).Victorieux des 3 dernières éditions, le Real Madrid sait parfaitement comment aborder ce type de rencontres à élimination directe. La qualité de l'effectif madrilène conjuguée à un arbitrage qui lui est souvent favorable ces dernières années laissent penser que le Real peut prendre la mesure d'une talentueuse mais jeune équipe de l'Ajax. L'absence de Sergio Ramos est bien évidemment un coup dur pour les Merengue mais on se souvient que, la saison dernière, c'est bien Varane qui avait tenu la baraque derrière, face au PSG et à la Juventus notamment. Au regard du fort potentiel offensif présent sur la pelouse, nous voyons, à l'image du match aller, les deux formations trouver le chemin des filets ce mardi. Côté madrilène, Karim Benzema, actuel 4ème meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, constituera bien évidemment l'atout offensif majeur de la