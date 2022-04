Pronostic Rayo Vallecano Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence enfonce le Rayo

Auteur d'une excellente première partie de saison, le Rayo Vallecano est en chute libre depuis le début de l'année 2022. En effet, les partenaires de Falcao n'ont pas remporté la moindre rencontre de Liga depuis la reprise. Cette mauvaise passe a fait chuter le Rayo Vallecano en 13position, avec seulement 7 points d'avance sur la relégation à l'orée de cette journée. Le Rayo est passé de la 6place et la course aux places européennes à la lutte pour le maintien. Le week-end dernier, les hommes d'Iraola sont allés chercher le point du nul sur la pelouse de Grenade, autre mal classé (2-2). Ce match doit laisser de nombreux regrets au Rayo qui menait de deux buts et qui a été rattrapé au bout du temps additionnel. L'expulsion de Comesana au cours de la seconde période a certainement coûté deux points au Rayo.

Dans une dynamique inverse, Valence reste sur 5 journées de Liga sans le moindre revers. Le club Ché est remonté en 9position avec 15 points d'avance sur la relégation et 10 unités de retard sur la course aux places européennes. Valence ne joue plus grand-chose en championnat mais possède un objectif en cette fin de saison, la Copa del Rey. Le club Ché affrontera le Betis Séville en finale. Lors de la dernière journée, les Valencians ont signé le nul à domicile face à Cadix (0-0). Et juste avant, lors de leur dernier déplacement, les partenaires de Guedes sont allés s'imposer à Elche (0-1) grâce à un but du Portugais. Le joueur, passé par le Paris Saint-Germain, est le meilleur buteur de Valence en Liga cette saison avec 11 buts marqués. Sur sa lancée, le FC Valence devrait prendre le dessus sur une équipe du Rayo Vallecano en grande difficulté.