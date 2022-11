Pronostic Rayo Vallecano Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid repart de l’avant en Liga face au Rayo Vallecano

Sur la lancée de son bon exercice l'an passé en tant que promu, le Rayo Vallecano débute cette 13journée de Liga à la 9place du général. Les partenaires de Falcao comptent 8 points d'avance sur la zone de relégation et accusent 3 unités de retard sur la dernière place européenne. Depuis la trêve internationale, le Rayo Vallecano ne s'est incliné qu'une seule fois sur la pelouse d'Almeria (3-1). Lors des 3 dernières journées, les hommes d'Ireola ont tenu en échec l'Atletico Madrid (1-1) avant de s'imposer largement face à Cadix (5-1). La semaine passée, le Rayo a signé une nouvelle prestation de premier plan avec un succès sur le FC Séville sur une réalisation de Garcia (0-1).

En face, le Real Madrid a décroché la 1place de son groupe en Ligue des Champions en surclassant mercrredi le Celtic Glasgow (5-1). La Maison Blanche termine devant Leipzig et devrait avoir un tirage plutôt clément lors des 8de finale et surtout l'avantage de disputer le retour à la maison, qui avait été un grand avantage face au PSG l'an passé. Cette victoire est également venue effacée les dernières contre-performances face à Leipzig (3-2) et contre Gérone (1-1) en Liga. Malgré ce match nul en championnat, le Real Madrid est toujours en tête du classement avec un point d'avance sur le FC Barcelone à l'orée de cette journée. Les deux formations devraient nous offrir un superbe mano à mano pour la conquête du titre. Blessé depuis quelques rencontres, Benzema a effectué son retour lors du match face au Celtic mais pourrait de nouveau être préservé. En son absence, Vinicius se régale. Buteur mercredi, le Brésilien en est déjà à 10 buts. Relancé par sa victoire contre le Celtic, le Real devrait se sortir du piège tendu par le Rayo Vallecano.