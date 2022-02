Pronostic Rayo Vallecano Majorque : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de la Coupe du Roi

Le Rayo Vallecano confirme ses bonnes dispositions à domicile face à Majorque

Promu en début de saison, le Rayo Vallecano est l'une des belles surprises de Liga. 8à 5 points de la 4place qualificative pour la Ligue des Champions, le club de Radamel Falcao (qui sera absent ce soir car engagé avec la Colombie dans un match international mardi) joue une place en Coupe d'Europe. S'il ne se qualifie pas via la Liga, le Rayo tentera de le faire via la Coupe du Roi. Malgré sa récente défaite face à Bilbao à la maison (0-1), le Rayo Vallecano est la 2e meilleure équipe du championnat espagnol à domicile, juste derrière Séville.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Comme le Rayo Vallecano, Majorque est promu cette saison en Liga et se retrouve en 1/4 de finale de Coupe du Roi. Le club des Baléares est en revanche seulement 15du championnat espagnol et doit donc jouer le maintien. Bien dans cette coupe, avec notamment une victoire à domicile sur l'Espanyol Barcelone, les Majorquins ont en revanche perdu leurs 4 derniers matchs de Liga, dont le tout dernier le 22 janvier, largement sur la pelouse de Villarreal (3-0). Solide à domicile, le Rayo Vallecano pourrait s'imposer face à une équipe de Majorque qui joue en plus un match très important face à Cadiz ce week-end pour son maintien, et qui sera privé de son dynamiteur Kubo sélectionné avec le Japon.