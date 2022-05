Pronostic Rayo Vallecano Levante : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Rayo Vallecano – Levante avec des buts de chaque côté

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rayo Vallecano Levante :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, le Rayo Vallecano avait parfaitement lancé ce nouvel exercice a point de se retrouver parmi les meilleures équipes de Liga, souvent dans le top 6. Progressivement, le Rayo a perdu du terrain. Néanmoins, les Franjirrojos ont finalement atteint leur objectif : se maintenir. En effet, le Rayo occupe la 12place du classement avec 6 points d’avance sur le premier relégable, Cadix, avant cette dernière journée. Le club de Vallecano doit notamment son maintien à ses deux précieux succès décrochés en Catalogne face à l’Espanyol (0-1) et surtout face au FC Barcelone (0-1) après une longue disette de victoires. En revanche, lessont passés au travers lors des deux dernières journées face à Villareal (1-5) et contre Majorque (2-1). Dans cette équipe, on retrouve l’ancien monégasque Falcao qui a inscrit 6 buts depuis le début de saison et a souvent été blessé. Revenu ces derniers temps, le buteur colombien a été titularisé lors de la dernière journée.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Levante est officiellement relégué depuis son lourd revers face au Real Madrid (6-0) lors de l'avant-dernière journée. Lesont relevé la tête malgré la relégation en dominant Alaves (3-1) la semaine passée. Le meilleur buteur local Morales, qui avait pleuré le jour de la relégation, s’est signalé avec son 13but de la saison. Condamné à la Liga 2, Levante va s’attacher à finir cet exercice sur une bonne note pour préparer le nouvel exercice. Lors du match aller, les deux formations se sont quittées sur un match nul avec des buts de chaque côté (1-1). Les Granotas se sont certainement réveillés trop tardivement dans cette saison. Pour leur dernier match de cet exercice, le Rayo et Levante pourraient jouer libérés et nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rayo Vallecano Levante détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !