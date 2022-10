Pronostic Rayo Vallecano Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Rayo enfonce Elche

Dans le cadre de la 7journée de Liga, le Rayo Vallecano reçoit Elche lundi. Lesont eu chaud l'an passé se sauvant uniquement lors des dernières journées de Liga. Très bon en première partie de saison, ils avaient eu beaucoup de mal ensuite. A l'orée de cette journée, le Rayo est 12de Liga. Auteur d'une entame correcte avec un nul contre le FC Barcelone (0-0) et un succès sur la pelouse de l'Espanyol (0-2), le Rayo a ensuite peiné face à des adversaires de son niveau en étant battu par Majorque (0-2) et Osasuna (2-1). Lesse sont ensuite repris à domicile face à Valence (2-1) avant de subir la furia basque de l'Athletic Bilbao (3-2) lors de la dernière journée. Dans cette équipe, on retrouve notamment l'ancien Toulousain Oscar Trejo ou le Colombien Radamel Falcao auteur de son premier but face à Bilbao.

En face, Elche avait fini en milieu de tableau l'an passé et pensait surfer sur cette dynamique pour reprendre la saison. Après 7 journées de Liga, le bilan est famélique pour les hommes de Francisco Rodriguez avec un seul point pris. Dernier du classement, Elche n'a pas été épargné par le calendrier avec des défaites face au Betis (3-0), la Real Sociedad (0-1), Villarreal (4-0), Bilbao (1-4) et lors de la dernière journée contre le FC Barcelone (3-0). Le seul point pris l'a été contre un adversaire à sa portée, le promu mal classé Almeria (0-0). Lesne pourront pas compter sur Verdu pour ce déplacement car il a été expulsé lors de la dernière journée au Camp Nou. Arrivé cet été de Marseille, Pol Lirola est incertain pour cette rencontre. Devant son public, le Rayo va vouloir prendre de l'air sur la zone de relégation et s'imposer face à une lanterne rouge en panne de confiance.