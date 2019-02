Pronostic Rapid Vienne Inter : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

2

Le Rapid Vienne en manque de rythme face à l’Inter

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Rapid Vienne - Inter:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Rapid Vienne accueille l’Inter dans le cadre des seizièmes de finale aller de l’Europa League. Les Autrichiens se sont qualifiés en sortant second (derrière Villareal) d’un groupe très homogène qui comprenait les Glasgow Rangers et le Spartak Moscou. Le Rapid a fait la différence à domicile en remportant deux matchs et en faisant un nul face aux Espagnols. En championnat, les hommes de Kuhbauer sont en difficulté et ne comptent plus que sur cette coupe d’Europe pour espérer un titre. Les Autrichiens n’ont plus joué de matchs officiels depuis le 13 décembre et devraient souffrir d’un manque de rythme.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐L’Inter, de son côté, fait de l’Europa League une priorité. Distancés en Serie A, éliminés en Coupe d’Italie, les Nerazurri veulent sauver leur saison avec cette compétition. En s’imposant à Parme ce week-end, les partenaires d’Icardi ont mis fin à une série de 4 matchs sans victoire. Spaletti était de plus en plus menacé, et l’ombre d’Antonio Conte planait autour de Giuseppe Meazza. Troisième de leur groupe de Champion’s League derrière le Barca et Tottenham, l’Inter a été basculé en Europa League. Luciano Spaletti dispose de l’effectif pour réussir dans cette coupe avec les Icardi, Martinez, Perisic ou Nainggolan. Opposé à une formation en manque de rythme, nous voyons l’Inter s’imposer et se placer idéalement pour la qualification.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise).- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASH.avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rapid Vienne Inter détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !