Pronostic Rapid Vienne Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Arsenal fait le job face au Rapid Vienne

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rapid Vienne Arsenal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Rapid Vienne accueille Arsenal dans le cadre de la 1journée de la phase de groupe d’Europa League. Les Autrichiens ont terminé en 2e position de leur championnat national derrière le RB Salzbourg et ont disputé les barrages pour disputer la Ligue des Champions. Victorieux du Lokomotiv Zagreb, le Rapid Vienne s’est ensuite incliné face à la Gantoise et a été basculé en Europa League. En championnat, le club autrichien est invaincu lors des 4 premières journées avec 3 victoires pour un nul. Le Rapid Vienne compte 2 points de retard sur Salzbourg. L’international grec Taxiarchis Fountas est l’arme offensive numéro 1 des Autrichiens. L’attaquant du Rapid a déjà inscrit 7 buts, toutes compétitions confondues.chezjusqu’au 4 novembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Arsenal doit sa participation à cette Europa League à sa victoire en FA Cup. Les Gunners réalisent un début de saison moyen. En effet, les hommes d’Arteta ont fait le job face aux formations à leur portée mais se sont inclinés lors des 2 grosses affiches face à Liverpool et Manchester City. Pour ce match de milieu de semaine, Arteta devrait aligner une équipe remaniée et donner du temps de jeu à Lacazette, Nketiah ou Wilcox. Arrivé dans les dernières heures du mercato, Thomas Partey devrait connaître sa première titularisation, après les 10 minutes disputées à l’Etihad le week-end dernier. Sokratis et Ozil ne seront pas de la fête puisqu’ils n’ont pas été inscrits sur les listes de Premier League et d’Europa League. Après son revers à Man City, Arsenal devrait se relancer et assurer l’essentiel face au Rapid Vienne comme elle le fait souvent avec les équipes à sa portée.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Rapid Vienne Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !