Pronostic Quevilly Rouen Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen – Valenciennes : maintien en jeu

La Ligue 2 offre une lutte pour le maintien acharnée puisque seulement 7 points séparent le 8du premier relégable. De leurs côtés, Quevilly Rouen et Valenciennes sont très proches de cette zone rouge et vont tout mettre en œuvre pour s’en éloigner. Le promu qui a connu une trêve hivernale agitée avec le départ de Bruno Irles, remplacé au pied levé par Fabien Mercadal, compte 3 points de plus que Grenoble (18) et 2 de plus que Valenciennes (17). En difficulté pour la reprise en 2022, le promu normand avait stoppé l’hémorragie en accrochant Amiens (1-1) et en dominant Grenoble (1-0) dans une rencontre cruciale pour le maintien. Cependant, Quevilly Rouen n’a pas su enchainer une 3rencontre sans défaite, tombant le week-end dernier face à une formation du Paris FC sur une superbe dynamique (3-0).chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Valenciennes sort d’un exercice décevant marqué par des tensions entre les supporters et les dirigeants. La 17place actuelle du club ne réjouit aucune de ces deux parties. Le club nordiste s’était repris récemment en alignant plusieurs matchs nuls face à des équipes comme Sochaux, Guingamp ou Rodez. De plus, les Valenciennois avaient surclassé l’AS Nancy au Hainaut (6-1), dans un match aux allures de déclic. A l’instar de QRM, Valenciennes faisait face à une équipe en forme lors de la dernière journée avec la réception du leader toulousain. Supérieur, le TFC a logiquement pris le dessus sur le VAFC (1-3). Au regard des derniers résultats et notamment de la belle saison des Nordistes à l'extérieur (seulement 3 défaites en 12 déplacements), Valenciennes pourrait ramener un résultat de ce déplacement en Normandie face à Quevilly Rouen.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Quevilly Rouen Valenciennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !