Pronostic Quevilly Rouen Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux enfonce Quevilly Rouen

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Quevilly Rouen Sochaux chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Quevilly Rouen s’attendait à souffrir pour se maintenir et se retrouve d'ailleurs à la première place des relégables. 18et barragistes, les hommes de Mercadal sont toujours dans le coup puisqu’ils ne comptent qu’un seul point de retard sur Rodez, premier non-rekégable. Depuis qu’il a pris la place de Bruno Irles, Mercadal n’a remporté qu’une seule rencontre face à une équipe grenobloise alors loin d’être au top de sa forme. QRM est sur une spirale négative de 7 rencontres sans le moindre succès. Après avoir tenu tête à Guingamp et Ajaccio, le club normand s’est incliné sur la pelouse de Niort (2-0). Rentré en cours de jeu, Sangaré (que l'on avait vu buteur à la CAN) a été expulsé et manquera par conséquent la réception de Sochaux.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sochaux est bien installé parmi les 5 premiers du classement avec pas moins de 10 points d’avance sur le sixième, Le Havre. 5, les Sochaliens sont un peu moins bien ces dernières semaines mais réussissent quelques coups qui leur permettent de conserver leur place de barragiste. Battu à Auxerre (3-2) puis tenu en échec à Niort (1-1), Sochaux s’est repris à domicile face à Rodez (2-0) le week-end dernier. Les deux hommes forts dans le domaine offensif des Lionceaux se sont mis en évidence puisque Kalulu a marqué tandis que le capitaine Weissbeck a délivré une nouvelle passe décisive. Face à un promu en difficulté, Sochaux devrait être en mesure de s’imposer et d’assurer un peu plus sa place en playoffs d'accession.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(400€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Quevilly Rouen Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !