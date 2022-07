Pronostic Quevilly Rouen Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un duel âpre entre Quevilly Rouen et Rodez

Ce match de la 1journée de Ligue 2 entre Quevilly Rouen et Rodez met aux prises deux formations qui partagent le même objectif, le maintien. La formation normande va disputer son second exercice consécutif en 2division, qui est souvent plus compliqué que le premier où les promus surfent en général sur l'euphorie de la montée. Cette tendance ne doit pas rassurer QRM qui a été contraint de passer, en mai dernier, par les barrages pour se sauver en dominant ses deux rencontres face à Villefranche-Beaujolais. Cet été, le club désormais entraîné par Olivier Echouafni a perdu ses deux premières rencontres amicales face au Havre et le Paris Saint-Germain, mais a ensuite enregistré des résultats positifs avec une victoire contre Le Mans et un nul face à Amiens. Côté mercato, le meilleur buteur du club, Nazon, est parti en Bulgarie rejoindre le CSKA Sofia, tandis que les expérimentés Alexandre Bonnet et Christophe Diedhiou sont les deux principales arrivées. En face, Rodez enchaîne une nouvelle saison en Ligue 2 et aura pour objectif le maintien. Les Ruthénois ont souffert l'an passé, terminant seulement en 17position avec 3 points d'avance sur Quevilly Rouen, barragiste. La formation aveyronnaise a connu une préparation délicate avec 5 revers en 6 matchs, pour un seul succès face à Montpellier. Lors de ces 6 rencontres, l'équipe ruthénoise a seulement inscrit 3 buts. Gros point noir de la saison dernière, le chantier offensif de Rodez ne semble pas avoir été réglé lors du mercato estival. Pour cette affiche, on pourrait voir un match fermé entre deux équipes qui veulent prendre un bon départ, avec moins de 3 buts.